La dieta di Raz Degan ha scatenato un dibattito social. L’uomo ha raccontato di aver seguito una dieta davvero estrema, che viene sconsigliata.

La dieta estrema di Raz Degan: il digiuno che può essere rischioso

Raz Degan ha acceso un acceso dibattito sui social dopo aver raccontato di aver intrapreso un digiuno estremo di dieci giorni durante il quale ha assunto esclusivamente acqua. L’attore ha spiegato di sentirsi “purificato” al termine di questa esperienza, sostenendo che il corpo e l’intestino traggano beneficio da un periodo di totale astinenza dal cibo. Un’abitudine che, ha annunciato, intende ripetere anche nei prossimi giorni con un nuovo “reset” di tre giorni. Le sue dichiarazioni hanno però suscitato numerose critiche, soprattutto da parte di medici e nutrizionisti, che invitano a non imitare simili pratiche senza uno stretto controllo sanitario. Se bere acqua a sufficienza è fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo, eliminare completamente il cibo per molti giorni rappresenta invece una scelta potenzialmente pericolosa.

L’acqua è un nutriente essenziale e mantenere una buona idratazione è una delle principali raccomandazioni degli esperti, soprattutto durante i mesi estivi. Bere almeno due litri di acqua al giorno, aumentando la quantità in caso di caldo intenso o attività fisica, aiuta infatti a sostenere numerose funzioni dell’organismo. Diverso è però il caso del cosiddetto “water fasting”, il digiuno che prevede l’assunzione esclusiva di acqua per diversi giorni consecutivi. Sebbene questa pratica possa provocare una rapida perdita di peso e alcune modifiche metaboliche, comporta anche l’assenza totale di proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali indispensabili per la salute. Anche il digiuno intermittente continua a dividere la comunità scientifica, ma il digiuno totale protratto per molti giorni è generalmente sconsigliato, soprattutto se praticato senza supervisione medica.

La dieta estrema di Raz Degan: perché è sconsigliata

A mettere in guardia sui possibili effetti del digiuno estremo è anche una recente ricerca condotta da studiosi di Australia, Italia e Stati Uniti.

Lo studio ha coinvolto venti partecipanti, undici donne e nove uomini, che hanno seguito dieci giorni di digiuno assumendo esclusivamente acqua, seguiti da cinque giorni di rialimentazione controllata. I risultati hanno evidenziato una riduzione media del peso corporeo pari al 7,7%, ma anche la comparsa di diversi effetti indesiderati, tra cui mal di testa, insonnia e abbassamento della pressione arteriosa. Gli studiosi hanno inoltre osservato un incremento dei marcatori dell’infiammazione e dello stress dell’organismo, con un aumento di specifiche proteine nel sangue associate ai processi infiammatori. Per questo motivo il digiuno prolungato potrebbe risultare particolarmente rischioso per le persone affette da patologie cardiovascolari o da altre condizioni di salute.

Il messaggio degli specialisti è chiaro: esperienze personali raccontate sui social non devono trasformarsi in modelli da imitare. Prima di intraprendere qualsiasi forma di digiuno prolungato è fondamentale rivolgersi al proprio medico o a un professionista della nutrizione, valutando attentamente eventuali controindicazioni. Per chi desidera perdere peso o migliorare il proprio stato di salute, gli esperti continuano a raccomandare un’alimentazione equilibrata, ricca di frutta, verdura, proteine di qualità e carboidrati complessi, associata a una regolare attività fisica e a una corretta idratazione. Ridurre il consumo di alimenti ultraprocessati e di carni lavorate può rappresentare una strategia molto più sicura ed efficace rispetto a pratiche estreme come il digiuno di sola acqua. In ogni caso, il fai da te resta fortemente sconsigliato quando si parla di salute.