Bella Hadid ha un fisico da urlo, questo non si discute. Ma come fa a mantenersi così in forma? Scopriamo insieme quale dieta segue e il suo workout per allenarsi ogni giorno.

Bella Hadid, il segreto della forma fisica: la dieta equilibrata

Bella Hadid è una supermodella diventata anche simbolo di forza e di rinascita, seguita come esempio da moltissime donne. Dopo alcune difficoltà che ha dovuto affrontare, ha deciso di concentrarsi ancora di più sul suo benessere. “Sto imparando ad ascoltare il mio corpo e ad amarlo in ogni fase” aveva dichiarato sui social un po’ di tempo fa. Ma come riesce a mantenersi sempre in forma perfetta? La supermodella rifiuta qualsiasi estremismo, scegliendo un’alimentazione semplice e bilanciata, con tre pasti principali e due spuntini leggeri.

Cosa mangia esattamente? Per colazione punta su uova strapazzate, avocado e succo verde, per pranzo pollo alla griglia o salmone con riso e verdure, per cena zuppa o una bowl di quinoa, per mantenersi leggera. La modella, tra un pasto e l’altro, non rinuncia a un caffè freddo o a un piccolo dolce. Ha sempre dichiarato di non voler rinunciare a queste coccole e al cioccolato. Nei momenti in cui è più impegnata sul lavoro e deve prepararsi per una sfilata, cerca di ridurre gli zuccheri e i carboidrati raffinati, ma senza cadere in privazioni eccessive.

Bella Hadid workout: mix di allenamenti

Per quanto riguarda l’allenamento fisico, Bella Hadid segue una routine molto precisa. Ha scelto un mix tra cardio, core e tonificazione. La supermodella si allena quattro o cinque volte a settimana, solitamente la mattina presto, alternando sessione di boxe e kickboxing con esercizi mirati per gambe e addominali.

Bella Hadid è seguita dall’allenatore Joe Holder, che punta su circuiti a corpo libero brevi ma potenti, solitamente da 30 o 40 minuti, ideali per mantenere il corpo in forma senza stress eccessivo. La modella pratica anche stretching e yoga, che l’aiutano a ritrovare l’equilibrio, la concentrazione e il benessere psico-fisico.

Bella Hadid: modella ed esempio per molte donne

Bella Hadid non è solo una delle modelle più belle e amate del mondo, ma è anche un vero e proprio esempio per moltissime donne che lottano contro insicurezze e ansia. Lei stessa ha spiegato di aver capito con il tempo che la vera forza non è solo quella fisica, ma anche quella mentale. Il messaggio che ha sempre mandato alle donne è molto forte, perché ha saputo accettare con grande consapevolezza le sue fragilità e la sua grande sensibilità.

La modella ha parlato anche della sua battaglia contro la malattia di Lyme, con cui convive da diversi anni. I sintomi che ha sperimentato sulla sua pelle sono febbre, dolori cronici, stanchezza, ansia e depressione, tanto da doversi spesso fermare. Da tempo alterna cure mediche mirate, meditazione e lunghe camminate all’aria aperta. Un percorso sicuramente molto difficile, ma che l’ha resa più autentica agli occhi dei fan.