Katia Fanelli, ex volto di Temptation Island, è finita nel mirino degli hater per i suoi ritocchi estetici. Lei ha risposto con fermezza alle accuse ricevute e svelato cosa ha rifatto davvero…

La replica di Katia Fanelli di Temptation Island

Sono passati ormai sei anni dalla partecipazione di Katia Fanelli a Temptation Island, quando ancora era fidanzata con Vittorio Collina. Da allora molte cose sono cambiate: la relazione è finita, e Katia – soprannominata “fotonica” – ha intrapreso un percorso di cambiamento personale che comprende allenamento fisico e qualche ritocco estetico.

Questo il suo prima e dopo….

Prima e dopo di Katia Fanelli di Temptation Island

Sui suoi canali social, Katia di Temptation Island condivide spesso momenti della sua quotidianità e scatti che mostrano il suo aspetto attuale. Ma, come spesso accade, non tutti i commenti sono positivi. Di recente, un utente ha scritto sotto una sua foto: «Mezza rifatta», criticando anche la sua voce definendola “terribile”.

La risposta dell’ex volto di Temptation Island non si è fatta attendere. Con tono deciso ma chiaro ha replicato: «Mezza rifatta, sentiamo: seno, labbra, poi? La mia voce è invitante, mi dispiace non ti piaccia». Ma l’attacco è continuato: «Sei fatta di punture, truccata al massimo, di naturale hai solo il cappello. Voce invitante? Invitante a scappare».

Katia, ancora una volta, non ha esitato a rispondere per le rime: «Sei di una pochezza unica, mi fai pure tenerezza. Uomini come te dovrebbero sotterrarsi».

Non è la prima volta che l’ex protagonista di Temptation Island riceve commenti poco carini. Uno dei più recenti la accusava addirittura di fare “la raccolta punti dal chirurgo plastico”. Anche in quel caso, la sua reazione è stata diretta: ha ribadito la “pochezza” dei commenti e ha difeso il suo diritto a prendersi cura di sé come meglio crede.

«L’importante è piacersi e stare bene con se stessi», ha scritto Katia di Temptation Island in una delle sue risposte più apprezzate. Un messaggio che, al di là dei ritocchi o del trucco, fa comunque capire che l’importante è stare in pace con sé stessi e con il proprio aspetto fisico.