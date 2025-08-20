Le prime registrazioni di Uomini e Donne dedicate a Temptation Island slittano ancora: ecco quali sono le nuove date.

Il ritorno di Uomini e Donne in TV si sta pian piano avvicinando, ma come ogni stagione che si rispetti anche stavolta sono previste le registrazioni. Stavolta però c’è una novità. Nei giorni scorsi si era detto che le date previste da segnare erano il 25 e il 26 agosto (anticipando quindi rispetto a quanto emerso inizialmente), ora sappiamo che non sarà così.

Il programma condotto da Maria De Filippi infatti ha subito un lieve slittamento e spostato le sue date di pochissimi giorni. A rivelare come stanno le cose è stato LorenzoPugnaloni.it, che ha spiegato un piccolo cambio di rotta rispetto ai giorni scorsi. Peraltro sempre dalla fonte apprendiamo che le prime due puntate saranno quasi interamente dedicate a Temptation Island. Ecco quanto si apprende dal trafiletto:

“News by Lollo: registrazioni rispostate al 27 e 28, come vi avevo anticipato

inizialmente. Vi confermo che in queste prime due puntate si parlerà quasi, se non esclusivamente, di Temptation Island”.

Sarà necessario dunque pazientare ancora per qualche giorno prima di scoprire le primissime anticipazioni di Uomini e Donne. Non scopriremo solo i nuovi tronisti, come noto ovviamente, ma grande spazio sarà riservato anche a Temptation Island. Qui i protagonisti avranno così modo di rivelare come procedono le cose dopo la fine del reality show televisivo. Molto probabilmente questo ci aiuterà anche a capire cosa è successo davvero tra i protagonisti e se confermeranno o smentiranno tutte le indiscrezioni emerse in queste settimane sul loro conto.

Uomini e Donne quindi sta ufficialmente tornando ed è pronto a raccontarci le nuove storie dei tronisti, cavalieri e dame della nuova stagione, con le prime registrazioni previste tra il 27 e il 28 agosto.