Un semplice momento in una pasticceria si è trasformato in un vero caso social. Dolcenera è finita al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video in cui reagisce con evidente fastidio all’ascolto di una canzone di Achille Lauro. Il filmato, rilanciato rapidamente sul web, ha acceso il dibattito tra chi ha appoggiato la spontaneità della cantante e chi, invece, ha giudicato il suo comportamento poco elegante.

Dolcenera contro Achille Lauro: il video virale che accende il dibattito

Bastano pochi secondi e un gesto spontaneo per trasformare una semplice scena quotidiana in un caso mediatico. È quello che è successo a Dolcenera, finita al centro delle discussioni social per un filmato diventato rapidamente virale e che coinvolge indirettamente anche Achille Lauro. La cantante pugliese, al secolo Emanuela Trane, si trovava in una pasticceria mentre mostrava con entusiasmo le vetrine del locale e i dolci esposti. A un certo punto, però, si è accorta che in sottofondo stava passando Incoscienti Giovani, il brano con cui Achille Lauro ha partecipato al Festival di Sanremo 2025, classificandosi al settimo posto. In quel momento il suo atteggiamento è cambiato: ha accennato la canzone, ha alzato gli occhi al cielo, ha sbuffato e ha lasciato intendere un evidente fastidio pronunciando un eloquente “Mamma mia, aiuto”.

Il successo di Incoscienti Giovani tra classifiche, radio e streaming

Incoscienti Giovani si è rivelata una delle canzoni più forti del percorso sanremese di Achille Lauro, riuscendo a ottenere ottimi risultati sia in classifica che sulle piattaforme digitali. Il brano, pubblicato il 12 febbraio 2025 e presentato al Festival di Sanremo 2025, ha chiuso la gara al settimo posto, ma il riscontro del pubblico è andato ben oltre la classifica finale. Dal punto di vista commerciale, la canzone ha raggiunto il terzo posto nella classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia e ha conquistato anche il primo posto nella classifica EarOne come brano più trasmesso dalle radio. Secondo l’ANSA, a pochi giorni dall’uscita aveva già superato gli 11 milioni di streaming, mentre il videoclip ufficiale, girato alla Fontana di Trevi e ispirato a La dolce vita di Federico Fellini, aveva oltrepassato i 5 milioni di visualizzazioni.

Dolcenera contro Achille Lauro: il gesto che scatena la polemica

Il filmato, rilanciato dalla pagina X Cinguetterai, che conta quasi 41 mila follower, ha ampliato enormemente la visibilità della scena, trasformandola in un contenuto capace di dividere il pubblico. Molti utenti hanno interpretato il gesto di Dolcenera come una frecciatina diretta nei confronti del collega romano, mentre altri lo hanno letto semplicemente come una reazione istintiva e sincera. Tra i commenti di sostegno si leggono frasi come “Ha ragione”, “Non riesco a darle torto”, “Qualcuno ha il coraggio di dire la verità” e “Tutti noi come Dolcenera”, segno di chi condivide apertamente il suo giudizio sulla musica di Achille Lauro.

Accanto ai messaggi di approvazione, non sono mancate critiche molto dure nei confronti della cantante. Diversi utenti hanno preso le difese di Achille Lauro, giudicando l’atteggiamento di Dolcenera fuori luogo e poco elegante, soprattutto considerando l’esposizione pubblica del gesto. Tra le risposte più severe compaiono frasi come “Abbastanza ridicola, non ci fa una bella figura”, “A me non piace lei”, “Mai stata simpatica”, “Insopportabile” e persino “Dovrebbe imparare a cantare da Lauro”.

L’episodio dimostra ancora una volta quanto i social siano capaci di amplificare i gesti, trasformandoli in argomenti di discussione pubblica. Una espressione di fastidio è bastata per dividere opinioni e alimentare confronti tra sostenitori e detrattori. Tra libertà di espressione e polemiche inevitabili, il confine resta sottile e ogni reazione può diventare virale nel giro di pochi istanti.