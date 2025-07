Cosa è accaduto tra Sonia e Alessio dopo Temptation Island? I due sono tornati insieme? Lui viene beccato in spiaggia da alcune fan e rompe per la prima volta il silenzio. Ecco cosa è accaduto.

Alessio è tornato con Sonia dopo Temptation Island?

Il viaggio nei sentimenti di Sonia e Alessio a Temptation Island è stato tutt’altro che semplice. Fin dal primo giorno all’interno nel villaggio infatti l’avvocato ha fatto delle inaspettate rivelazioni sulla sua storia e sulla sua compagna, che a quel punto, dopo aver ascoltato le parole del suo uomo, ha deciso di chiedere il falò immediato.

Nel corso del faccia a faccia, che si è svolto dopo qualche giorno, a sorpresa Alessio ha deciso di lasciare la sua fidanzata, dopo aver ammesso di non provare più un sentimento nei suoi confronti. I due hanno così messo apparentemente un punto alla loro relazione, tuttavia in rete sono iniziate a spuntare alcune segnalazioni sulla coppia. Come ha riportato FanPage, il percorso di Sonia e Alessio non sarebbe ancora finito e pare che in una delle prossime puntate la coppia possa incontrarsi nuovamente. Ma non solo.

Stando a quanto si mormora, i due protagonisti di Temptation Island dopo aver lasciato il reality sarebbero tornati insieme e solo nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato proprio l’avvocato. Alessio è stato infatti beccato in spiaggia da alcune fan, che gli hanno dunque chiesto come è finita con Sonia. Pronta la risposta di lui, che ha affermato: “Nella vita si deve sempre sistemare ogni cosa”. Subito dopo l’avvocato ha aggiunto: “L’importante è che vi so simpatico”.

I più dunque ne sono convinti: Sonia e Alessio potrebbero essere tornati insieme dopo la fine delle registrazioni. Attualmente però non sappiamo ancora con certezza cosa sia accaduto tra i due e solo la prossima settimana, nel corso dell’ultima puntata del programma, scopriremo la verità.