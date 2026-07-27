Il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante in Puglia: abiti Dolce & Gabbana, ospiti vip e una location da sogno.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati in Puglia con una cerimonia da favola nella suggestiva cornice di Locorotondo. Il portiere della Nazionale e la compagna hanno celebrato il loro matrimonio dopo anni di relazione, tra abiti firmati Dolce & Gabbana, ospiti vip del mondo del calcio e un ricevimento trasformato in un giardino incantato.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, una storia d’amore nata da adolescenti e coronata in Puglia

Si sono incontrati quando erano appena sedicenni, molto prima dei riflettori e delle grandi vittorie sportive. Gianluigi Donnarumma, nato a Pompei, e Alessia Elefante, originaria di Gragnano, hanno iniziato il loro percorso insieme grazie a un primo messaggio inviato dal portiere azzurro, trasformando quel contatto in una relazione sempre più forte e stabile nel corso degli anni. Le nozze si sono svolte venerdì 24 luglio a Locorotondo, nella Valle d’Itria, uno dei luoghi simbolo della Puglia più suggestiva.

La cerimonia religiosa è stata celebrata nella chiesa di San Giorgio Martire, nel cuore del borgo pugliese. Gli spazi della chiesa sono stati decorati con composizioni floreali dai toni bianchi e rosati, mentre una lunga passerella ha accompagnato l’arrivo degli ospiti. Attorno alla piazza, fin dalle prime ore, si sono radunati numerosi curiosi e tifosi, molti dei quali con le maglie della Nazionale italiana e dell’Argentina, nella speranza di vedere da vicino gli invitati illustri presenti alla cerimonia.

Dopo il rito, gli sposi si sono trasferiti a Pettolecchia La Residenza, esclusiva dimora immersa nella campagna tra Savelletri e Fasano, scelta come scenario dei festeggiamenti. Secondo le tariffe pubblicamente disponibili, l’affitto esclusivo della villa può oscillare indicativamente tra circa 20mila e oltre 53mila euro a settimana, a seconda del periodo. Per un evento di questo livello, le stime del settore ipotizzano un costo complessivo che potrebbe superare i 150-200mila euro, anche se non esistono dati ufficiali sul budget effettivamente sostenuto dagli sposi.

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L’abito da sogno di Alessia Elefante: Dolce & Gabbana firma ogni dettaglio delle nozze

Per il giorno del sì Alessia Elefante ha scelto una creazione esclusiva di Dolce & Gabbana, realizzata su misura per lei dalla maison italiana. L’abito couture era caratterizzato da un bustino strutturato in pizzo plumetis, impreziosito da motivi floreali e da una lavorazione sartoriale estremamente raffinata. La gonna ampia e scenografica, con volumi laterali importanti, creava una silhouette scultorea grazie a una struttura interna composta da stecche e sostegni nascosti. A completare il look della sposa sono stati scelti guanti coordinati in pizzo, chiusi da piccoli bottoni rivestiti in raso, e un velo decorato con lo stesso motivo floreale dell’abito. Anche gli accessori hanno avuto un forte valore affettivo: sotto la gonna sarebbe stato cucito un piccolo fiocco blu e una medaglietta della Madonna di Pompei, portata come simbolo di protezione e buon auspicio.

Il legame con Dolce & Gabbana ha coinvolto anche il secondo cambio d’abito della sposa. Per il party finale Alessia ha indossato un mini dress della maison con struttura a corsetto, realizzato in doppio raso di seta e arricchito da trasparenze in pizzo e applicazioni floreali bianche lavorate a mano.

Gianluigi ha scelto invece un completo sartoriale Dolce & Gabbana per la cerimonia: una giacca color panna in gabardina di lana con revers a lancia impreziositi da dettagli in raso, abbinata a camicia bianca, pantaloni scuri e scarpe in vernice. Per la festa successiva ha optato per un abito firmato Bottega Dalmut, marchio pugliese a lui legato da anni. Anche il piccolo Leo ha seguito lo stile del papà con un completo elegante della maison, composto da giacca in seta color panna, pantaloni tuxedo neri, camicia bianca e papillon coordinato.

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Donnarumma e Alessia Elefante, un matrimonio da favola tra tradizione, lusso e grandi ospiti: la festa lunga tre giorni

L’intero progetto delle nozze è stato costruito attorno al tema “Purezza Mediterranea”, un concept che ha unito eleganza, semplicità e richiami alla natura pugliese. Le rose bianche sono diventate il simbolo dell’evento, presenti negli allestimenti della chiesa, negli spazi della festa e nella scenografia generale.

Il matrimonio ha coinvolto circa 250 invitati ed è stato organizzato come un percorso attraverso le tradizioni del Sud. Il welcome dinner ha ricreato l’atmosfera delle feste popolari pugliesi e napoletane, con artigiane al lavoro su scialli fatti a mano, preparazione dal vivo delle orecchiette e specialità gastronomiche come sfogliatelle, babà e pizze firmate da storiche realtà partenopee. Il giorno successivo gli ospiti sono stati accolti in una grande struttura trasformata in un ambiente fiabesco: i tavoli, decorati con tessuti in pizzo, richiamavano gli uliveti circostanti, mentre una cupola centrale ricreava l’immagine di un giardino sospeso. I festeggiamenti si sono poi conclusi con un brunch sul mare.

Anche la parte gastronomica ha avuto un ruolo centrale. La cena, curata da Da Vittorio, ha unito sapori campani, pugliesi e influenze internazionali, con proposte di pesce e carne accompagnate da vini Antinori e Franciacorta Ca’ del Bosco. Tra gli elementi più scenografici della serata anche la wedding cake, alta circa due metri e quaranta, decorata con rose bianche e dettagli ispirati alle cancellate dell’allestimento, con le iniziali degli sposi sulla sommità.

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Sul palco si sono esibiti Ozuna e Sfera Ebbasta, mentre la band francese Inspiration ha animato alcuni momenti della serata. Tra i momenti più condivisi sui social anche la partecipazione di Haaland alla Viking Row, una danza collettiva che ha coinvolto gli invitati, e il siparietto comico di Pio e Amedeo, che hanno scherzato con il calciatore norvegese cantandogli “Bella bionda”.

A far parlare del matrimonio è stata anche una gaffe televisiva. Durante un collegamento del Tg Rai Sport dalla chiesa di San Giorgio Martire, l’inviata Donatella Cupertino ha commesso un lapsus pronunciando la frase “funerali del capitano della Nazionale” invece di riferirsi alle nozze di Donnarumma. Tra campioni dello sport, musica, lusso e tradizioni locali, il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si è trasformato così in uno degli eventi più discussi e spettacolari dell’estate pugliese.