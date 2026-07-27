Un botta e riposta che fa discutere quello tra il noto rapper Guè e l’influencer ed ex fidanzato di Valentina Ferragni Luca Vezil. Il tutto è nato dopo un video pubblicato proprio da Vezil sui Instagram e TikTok. Ma ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Luca Vezil, il video che ha scatenato la reazione di Guè

Come accade ormai troppo spesso nell’era dei social, basta davvero poco per scatenare una polemica. E’ quello che è successo tra Guè e Luca Vezil, che hanno dato il via a un botta e risposta che fa discutere. Tutto è iniziato durante un volo della nota compagnia low cost EasyJet, partito da Mykonos e diretto a Milano, sul quale viaggiavano entrambi. Vezil ha ripreso il rapper e ha condiviso il filmato su Instagram e TikTok, aggiungendo la frase: “From private jet to easyJet è un attimo. Nun mollà Cosimo nun mollà, che icona. Capisci che c’è la crisi quando pure lui torna da Mykonos con easyJet“. Non è tardata la risposta da parte del rapper.

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Guè insulta Luca Vezil: ecco cos’è successo

Il video pubblicato da Luca Vezil ha fatto subito il giro del web e non è certo passato inosservato allo stesso Guè, il quale ha deciso di replicare ricordando come da Mykonos siano disponibili esclusivamente collegamenti con compagnie low cost: “C’è solo EasyJet o low-cost da e per Mykonos… “. Al termine della frase però il rapper ha aggiunto un epiteto discriminatorio, che ha suscitato numerose critiche: “Usare quella parola per attaccare non ha senso e non è bello”. Ma non è finita qui, poiché il botta e risposta tra rapper e influencer è stato rilanciato anche dalla pagina Instagram Il Rap Che Non Conoscevi. Proprio sotto quel post, Guè ha lasciato un ulteriore commento riferito a Vezil: “Livello più basso mai raggiunto dall’umanità e da internet“. Nessuna replica al momento da parte dell’ex di Valentina Ferragni.

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Guè Vs Luca Vezil: la reazione degli utenti

Sono stati tantissimi, come sempre capita, a commentare sui social quanto accaduto tra Gué e Luca Vezil. In diversi hanno sottolineato come la scelta del rapper di viaggiare con una compagnia low cost, anziché con un jet privato, rappresenti un segnale positivo dal punto di vista ambientale: “Visto l’inquinamento che provocano i jet privati, la sua scelta è una medaglia al valore per lui ma la sua risposta è sbagliata”, o ancora: “Almeno non inquina con i voli privati”. Tra gli altri commenti leggiamo: “Meglio easyJet che volare con jet privati come fanno molti suoi colleghi”, “Io ho trovato Sgarbi su un volo Ryanair, non vedo dove sia il problema” e “Poi vi lamentate se prendono i jet privati perché inquinano, ma tanto a nessuno va mai bene nulla“. Non sono mancati gli utenti che hanno fatto notare che, durante la stagione estiva, l’isola greca è collegata anche da diverse compagnie di linea come ITA Airways, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e British Airways.