Dove vive Flavio Cobolli? Il tennista ha scelto un luogo che ha fatto parte della sua infanzia.

Dove vive Flavio Cobolli? Scopriamo insieme il luogo in cui ha scelto di stabilirsi il famoso tennista, che sta ottenendo grandi successi in ambito professionale.

Dove vive Flavio Cobolli?

Il tennis italiano continua a vivere una stagione straordinaria e tra i protagonisti della nuova generazione c’è anche Flavio Cobolli. Nato il 6 maggio 2002 a Firenze, il tennista ha saputo costruire negli ultimi anni una crescita costante che lo ha portato a diventare uno dei nomi più interessanti del panorama internazionale. Grazie ai risultati ottenuti nei tornei ATP e alle prestazioni con la maglia azzurra, Cobolli si è ritagliato uno spazio sempre più importante nel tennis mondiale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Nonostante sia nato a Firenze, Cobolli è cresciuto a Subiaco, località in provincia di Roma dove la famiglia si è trasferita quando era ancora molto piccolo. Proprio qui ha iniziato a giocare a tennis e ancora oggi mantiene un forte legame con il territorio. Tra allenamenti, viaggi e tornei internazionali, Subiaco continua a rappresentare il suo punto di riferimento personale e familiare. Subiaco è un comune situato nella Valle dell’Aniene, con un ritmo di vita tranquillo. La famiglia del tennista si è trasferita in questo luogo quando lui aveva solo un anno, per cui la città è diventata il luogo in cui è cresciuto.

Flavio Cobolli: la carriera di successo

La passione per lo sport accompagna Flavio Cobolli fin da bambino. Prima di scegliere definitivamente la racchetta, infatti, coltiva anche un importante interesse per il calcio, arrivando a giocare nel settore giovanile della AS Roma. A fare la differenza è però il richiamo del tennis, disciplina che conosce grazie al padre, ex giocatore professionista e successivamente suo allenatore. La decisione di dedicarsi completamente a questo sport arriva durante l’adolescenza e si rivela vincente. I primi risultati di rilievo arrivano nel circuito junior, dove conquista il titolo del doppio al Roland Garros Junior, un successo che rappresenta il trampolino di lancio verso il professionismo.

Dopo alcuni anni di crescita e apprendistato, Cobolli compie il salto di qualità nel 2025. In quella stagione conquista i primi titoli ATP della carriera, imponendosi prima a Bucarest e successivamente ad Amburgo, dove supera in finale Andrey Rublev. Nello stesso anno raggiunge anche i quarti di finale di Wimbledon Championships, fermato soltanto da Novak Djokovic sul prestigioso Centre Court. Fondamentale è anche il contributo dato all’Italia in Coppa Davis, dove si rende protagonista di alcune delle sfide più emozionanti della manifestazione, confermandosi un elemento prezioso per la squadra azzurra.