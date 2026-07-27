Per coloro che hanno partecipato ai Mondiali è tempo di vacanze prima di tornare nei rispettivi club e cominciare la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Ecco che due campioni del mondo sono stati paparazzati insieme in vacanza a Ibiza e, sui social, è subito scoppiata la polemica. Ecco cosa è successo.

Insieme dopo i Mondiali: i due calciatori paparazzati a Ibiza

La rivista spagnola ¡Hola! ha pubblicato alcuni scatti che ritraggano due neo campioni del mondo insieme in vacanza a Ibiza, nelle Baleari. Si tratta di Ferran Torres, attaccante in forza al Barcellona e che, col suo goal al minuto 106, ha regalato la vittoria dei Mondiali 2026 alla Spagna ai danni dell’Argentina di Lionel Messi, e di Marcos Llorente, difensore dell’Atletico Madrid. Per i due calciatori è infatti tempo di relax dopo gli impegni con la Nazionale, in vista della prossima stagione calcistica che gli vedrà impregnati con i rispettivi club. Le foto hanno fatto subito il giro del web e scatenato diverse polemiche. Ecco perché.

Ferran Torres e Marcos Llorente in vacanza insieme dopo i Mondiali: scoppia la polemica

Fanno molto discutere le foto pubblicate dalla rivista ¡Hola! che ritraggono insieme Ferran Torres e Marcos Llorente, i due neo campioni del mondo con la Spagna. Le immagini li ritraggono in spiaggia e in acqua, in un clima di relax e confidenza. Ma a far discutere è il taglio del settimanale, che fa allusioni a una possibile relazione in corso tra i due atleti: “Due dei calciatori più desiderati sorpresi insieme sull’isola.” Secondo il settimanale, inoltre, Llorente e Torres “non si sono nascosti in nessun momento”, e insieme hanno trascorso diversi momenti tra bagni e gesti di affetto. ¡Hola! ha anche riportato le parole attribuite a una fonte: “C’è chimica, complicità e molto più dell’amicizia.” In realtà, dalle foto pubblicate, non sembra possibile stabilire la natura del loro rapporto, saranno i diretti interessati, se lo vorranno, a parlarne. Ma ecco cosa hanno scritto diversi utenti.

Ferran Torres e Marcos Llorente insieme dopo i Mondiali: è bufera social

Nonostante la rivista ¡Hola! non descriva esplicitamente la natura del rapporto tra Ferran Torres e Marcos Llorente, fa diverse allusioni, che non sono piaciute agli utenti del web, in quanto secondo la maggior parte di loro è una violazione della privacy. In tanti hanno quindi contestato la scelta del settimanale di costruire una narrazione sentimentale attorno a gesti che potrebbero anche essere solamente gesti di affetto e amicizia. Questo caso riporta l’attenzione sul limite tra cronaca rosa e rispetto della sfera privata. Per il momento né Ferran Torres né Marcos Llorente hanno fanno dichiarazioni in merito alla vicenda. Magari lo faranno prossimamente.