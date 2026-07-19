Per 21 anni è stato il re indiscusso del Barcellona e ora, dopo una breve parentesi al Paris Saint-Germain, Lionel Messi gioca negli States, nell’Inter Miami. Oltre a ciò, è anche il capitano dell’Argentina, finalista questa sera ai Mondiali 2026. Ma, quanto guadagna la Pulce? Qual è il suo patrimonio?

Lionel Messi, ultimo Mondiale per il campione argentino

Sono 39 le candeline spente lo scorso 24 giugno eppure, Lionel Messi è riuscito a trascinare la sua Argentina, con goal e assist, alla finalissima dei Mondiali 2026 in programma questa sera, domenica 19 luglio 2026, nel New Jersey. Una semifinale all’ultimo respiro, col goal vincente firmato dal capitano neroazzurro Lautaro Martinez, su assist della Pulce, che ha permesso all’Albiceleste di giocarsi il titolo di squadra più forte del mondo contro la Spagna. Destino vuole che Messi si troverà di fronte proprio Lamine Yamal, suo erede al Barcellona e destinato a una carriera straordinaria. Nelle ultime ore è infatti tornata virale la foto del giovane Leo che fa il bagnetto al piccolo Lamine. Chi la spunterà? Questa sera lo scopriremo. Ma intanto soffermiamoci sull’otto volte Pallone d’Oro. Qual è a oggi il suo patrimonio?

Quanto guadagna Lionel Messi? Il patrimonio del calciatore

In attesa di scoprire se Leo Messi si laureerà campione del mondo per la seconda volta di fila, soffermiamoci sulle sue finanze. Come saprete, dopo 21 anni nelle file del Barcellona e una breve parentesi al Paris Saint-Germain, oggi la Pulce milita nell’Inter Miami dove, all’anno, percepisce 28,3 milioni di dollari, ovvero 24,3 milioni di euro. Negli Stati Uniti è il calciatore più pagato di tutti, seguito al secondo posto dal sudcoreano Son Heung-min, dei Los Angeles Fc, con 11 milioni di dollari l’anno. I guadagni annuali di Messi però non si fermano qui, oltre a stipendio e premi, il suo nome muove contratti con marchi globali, a partire da Adidas e accordi legati alla nuova economia della MLS. Secondo Forbes, il patrimonio di Lionel Messi è di 1,1 miliardi di dollari.

Lionel Messi, è uno dei due miliardari al Mondiale 2026

Lionel Messi è uno dei quattro atleti in attività ad essere entrato nella classifica di Forbes, e uno dei due miliardari che hanno partecipato ai Mondiali 2026 (l’altro è Cristiano Ronaldo). Come detto in precedenza, Forbes stima infatti che la Pulce sia oggi un miliardario, con un patrimonio netto da 1,1 miliardi di dollari, frutto sia dell’accumulo di ricchezza che della rivalutazione degli asset nel corso della sua carriera. Inoltre Messi ha anche una opzione che, una volta che avrà appeso le scarpe al chiodo, gli consentirà di acquisire una quota dell’Inter Miami, squadra nella quale milita attualmente.