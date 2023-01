NEWS

Andrea Sanna | 19 Gennaio 2023

GF Vip 7

In che rapporti sono oggi Patrizia Rossetti e Pamela Prati? In un’intervista la conduttrice svela la sua verità

Il rapporto tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati

Pamela Prati e Patrizia Rossetti durante il loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip hanno vissuto diversi alti e bassi e spesso sono arrivate allo scontro. C’è stato anche un periodo in cui le due ex vippone si erano concesse una tregua, durata però ben poco.

Quando ha lasciato la Casa, infatti, Pamela Prati ha avuto qualcosa da recriminare sia a Patrizia Rossetti che a Wilma Goich. Durante una puntata in studio ha lanciato una stoccata alle due e rimproverate per i modi avuti nei confronti di Micol Incorvaia. Nel post puntata, poi, la Rossetti si è detta piuttosto risentita per l’intervento della showgirl sarda. E a quanto pare non è finita qui poiché pare ci siano degli importanti sviluppi. Ora che Patrizia è uscita dal GF Vip è cambiato qualcosa?

A Casa Chi oltre a fare una rivelazione inedita su due ex vipponi, Patrizia Rossetti ha parlato proprio del suo legame attuale con Pamela Prati. A quanto pare i rapporti sono nulli tra loro e non vi è stato alcun riavvicinamento. Ma scopriamo qualcosa di più attraverso le parole della conduttrice:

“In studio si svolge un altro reality. Ho ritrovato persone che me ne hanno dette di tutti i colori dietro e che adesso mi fanno sorrisi, ma io perdono ma non dimentico”, ha fatto subito presente Patrizia Rossetti. E la Prati, invece? Ecco cosa ha detto: “L’unica persona che non mi parla è Pamela. Ma ne ho fatto a meno prima e ne faccio a meno anche adesso”.

Insomma a oggi ci sarebbero ancora delle questioni irrisolte tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Non è detto, però, che con il trascorrere delle settimane le due possano ritrovarsi, esattamente come accaduto in passato. In ogni caso vedremo se l’ex volto del Bagaglino deciderà o meno di rispondere.