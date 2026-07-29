La modella e attivista si lascia andare a riflessioni intime, smonta molti luoghi comuni sulla body positivity e racconta l’integrità del suo impegno sociale

di Valeria Volponi

Quando ancora la parola curvy non era entrata nel linguaggio comune, Elisa D’Ospina ha deciso di esporsi in prima persona. E lo ha fatto in un mondo, quello della moda e della televisione, che per decenni ha imposto un solo modello di bellezza, pagando spesso il prezzo di una battaglia decisamente scomoda.

Elisa D’Ospina, la pioniera della body positivity

È stata la pioniera della body positivity in Italia, molto prima che diventasse un tema di cui tutti parlavano. Nonostante questo, alcuni detrattori, negli anni, l’hanno accusata di aver trasformato la sua battaglia in un’opportunità commerciale.

«Magari fosse stata una strategia di marketing. In vent’anni mi avreste vista cambiare, soprattutto nell’era dell’Ozempic, oppure avrei potuto vendere corsi a migliaia di euro. Invece sono sempre la stessa», ha raccontato con orgoglio Elisa D’Ospina a Novella 2000.

«Non credo che possa esistere, per nessuno, il diritto di ignorare il proprio corpo. Il nostro corpo è il mezzo che ci permette di vivere», ha confessato Elisa D’Ospina sul concetto della body neutrality e sul rispetto del proprio fisico.

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Fiera delle sue battaglie

Sempre sulla fierezza delle sue lotte e sull’integrità del suo impegno sociale, Elisa D’Ospina ha anche dichiarato: «Se mi fossi fatta influenzare dal giudizio degli altri, non avrei mai combattuto nemmeno un decimo delle battaglie che ho portato avanti».

La vita da mamma e il rapporto con il compagno

Ma non solo. La vita da mamma che l’ha cambiata, il rapporto con il compagno Stefano Andrea Macchi e la crescita come donna sono raccontate nell’intervista integrale di Valeria Volponi a Elisa D’Ospina sul numero cartaceo in edicola.

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Foto di Giulio Aquilani Stylist Deborah Deh

Make up: Isabel Quirino Abito cerimonia donna: Charme Canaris Abito cerimonia uomo: Toi Couture Gioielli: Gocciazzurra Jewels Beachwear donna: Raffaela D’Angelo Scarpe donna: Luca Grossi Location: Castello Miramare di Maccarese

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