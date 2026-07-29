Il documentario della Bbc Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret riaccende i riflettori sull’attore e musicista: quattro donne lo accusano di molestie che sarebbero avvenute quando erano adolescenti. In totale, dieci donne hanno raccontato le proprie esperienze, nove per la prima volta, riferendo episodi collocati tra il 2002 e il 2016.

Jared Leto accusato di molestie da quattro donne: tre erano minorenni

Sono quattro le donne che accusano Jared Leto di condotte sessuali che, secondo quanto raccontato alla Bbc, potrebbero configurare reati e che sarebbero avvenute quando erano ancora adolescenti. Le loro testimonianze sono raccolte nel documentario Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, nel quale hanno parlato complessivamente dieci donne. Nove di loro hanno scelto di raccontare per la prima volta pubblicamente le proprie esperienze. I fatti descritti si collocano, secondo le ricostruzioni, tra il 2002 e il 2016, periodo durante il quale l’attore e frontman dei Thirty Seconds to Mars aveva tra i 30 e i 40 anni. Oggi Leto ha 54 anni e, pare che nonostante i ripetuti tentativi dell’emittente britannica, non abbia voluto rispondere alle richieste di commento sulle accuse.

La Bbc precisa di aver cercato riscontri alle testimonianze attraverso persone alle quali le donne avevano raccontato gli episodi all’epoca. In alcuni casi, l’emittente sostiene inoltre di aver visionato fotografie e messaggi ritenuti coerenti con le ricostruzioni. Diverse protagoniste del documentario hanno scelto di comparire con nomi di fantasia. Una di loro spiega le ragioni che l’hanno spinta a tornare sulla vicenda con una frase particolarmente netta: “È successo 25 anni fa… e l’ha fatta franca“.

Jared Leto, le accuse raccolte dalla Bbc: i racconti delle presunte molestie e minacce sessuali

Tra le testimonianze c’è quella di Isabel, oggi ultraquarantenne, che racconta di aver conosciuto Leto nel 2002, quando aveva 17 anni e lavorava in un negozio di Las Vegas. Secondo la sua versione, dopo aver accompagnato l’attore e alcuni suoi amici avrebbe raggiunto un indirizzo che si sarebbe poi rivelato un motel. La giovane sostiene che Leto l’avrebbe invitata in bagno mentre faceva la doccia, per poi baciarla e afferrarle la mano utilizzandola per masturbarsi. Isabel racconta di essersi sottratta e di aver chiesto di poter lasciare il luogo. Solo in un secondo momento, cercando informazioni sull’attore online, avrebbe scoperto che aveva più di trent’anni. La donna afferma di aver trascorso molto tempo attribuendo a sé una parte della responsabilità per quanto accaduto.

Un’altra testimonianza è quella di Alex, all’epoca modella, che colloca il proprio racconto nel 2013. La ragazza aveva 19 anni quando la sua agenzia fu invitata a un concerto dei Thirty Seconds to Mars alla O2 Arena di Londra. Dopo l’esibizione sarebbe stata invitata a un after party a Shoreditch House. Alex racconta di aver detto a Leto di avere 17 anni, pur essendone consapevole che non fosse vero, per tutelarsi. L’attore, allora 41enne, avrebbe risposto “l’età è soltanto un numero“. In seguito, secondo il racconto, un assistente l’avrebbe indirizzata verso un hotel vicino, dove avrebbe trovato Leto da solo e la stanza al buio. A quel punto, afferma, avrebbe ricevuto più volte minacce esplicite di violenza sessuale e avrebbe deciso di lasciare la stanza.

Clara racconta invece di aver avuto un rapporto sessuale con Leto in California nel 2006, quando lei aveva 17 anni e l’attore 34. Il contatto sarebbe nato nel backstage di un concerto attraverso un conoscente dell’artista. La donna ricorda una conversazione sull’età del consenso, che in California era fissata a 18 anni, e sostiene che Leto avrebbe minimizzato la questione. Secondo la sua testimonianza, l’attore le avrebbe chiesto anche di chiamarlo «daddy» e di assumere un comportamento infantile. Clara afferma di essere tornata successivamente altre tre o quattro volte nella sua abitazione.

Jared Leto, le nuove accuse nel documentario Bbc: telefonate sessuali e ragazze nel backstage

Il documentario della Bbc raccoglie inoltre le testimonianze di altre donne che descrivono presunte telefonate insistenti, in alcuni casi a sfondo sessuale. Cinque donne affermano di aver ricevuto contatti di questo tipo e quattro di loro erano adolescenti al momento dei fatti. Tra queste c’è Etta, che nel 2014 aveva 16 anni quando incontrò Leto in un’agenzia di modelle di Los Angeles insieme alla madre. Secondo il suo racconto, l’attore si sarebbe interessato alle sue aspirazioni professionali e le avrebbe chiesto l’indirizzo email per invitarle entrambe alla sua festa degli Oscar. I successivi contatti, sostiene la donna, avrebbero assunto rapidamente una connotazione sessuale, nonostante Leto sapesse che aveva 16 anni. Etta racconta inoltre di essere stata messa in contatto con un uomo che si sarebbe presentato come una persona in grado di aiutarla nella carriera e che le avrebbe proposto di realizzare materiale pornografico, sostenendo che la minore età non fosse un impedimento. Nel 2016, aggiunge, Leto le avrebbe comunicato che un suo legale le avrebbe inviato un accordo di riservatezza. La Bbc afferma di aver visionato il documento, che però non sarebbe mai stato firmato.

Nel documentario intervengono anche due uomini che hanno lavorato per lungo tempo con i Thirty Seconds to Mars, indicati con i nomi di fantasia Brad e Simon. I due descrivono il disagio che, secondo loro, si sarebbe diffuso nello staff per il modo in cui Leto interagiva con ragazze molto giovani. Brad sostiene che, su richiesta dell’artista, alcune agenzie di modelle locali venissero contattate per offrire biglietti Vip gratuiti e accesso al backstage. Le ragazze che salivano sul palco durante gli ultimi brani, racconta ancora, sarebbero state successivamente invitate nel camerino.

Le accuse nei confronti di Jared Leto, sottolinea la Bbc, circolano online da diversi anni. L’emittente britannica riferisce di aver individuato oltre 120 segnalazioni relative al comportamento dell’artista nei confronti delle donne. Si tratta, al momento, di testimonianze e accuse riportate dalla Bbc, sulle quali non risultano conferme definitive. Leto, a tal proposito, pare non abbia fornito una propria versione dei fatti: nonostante i ripetuti tentativi dell’emittente di ottenere un commento, l’attore non ha risposto.