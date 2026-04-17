La terza puntata della trasmissione di Pio e Amedeo ha scatenato un inconveniente tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi. Il giornalista si è dimenticato di nominarla.

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi?

Nella serata di ieri, giovedì 16 aprile, è andata in onda la terza e ultima puntata del programma di Pio e Amedeo, Stanno Tutti Invitati. Poche ore prima, Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la Notizia, ha ricordato questo appuntamento ai telespettatori, citando gli ospiti presenti, ad eccezione di Selvaggia Lucarelli. Ha nominato Lino Banfi, Belen Rodriguez e i Pooh, ma si è dimenticato di fare il nome della giornalista.

“Simpatico Gianluigi Nuzzi, che nell’elencare gli ospiti di stasera nel programma Pio e Amedeo Stanno Tutti Invitati nomina tutti gli ospiti, tranne Selvaggia Lucarelli” ha scritto un utente su X. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha condiviso il tweet e ha aggiunto una frecciatina: “Ahahah, stanno tutti invitati tranne me“. Alcuni hanno pensato che questa dimenticanza non sia stata casuale, visti i trascorsi tra i due, ma in realtà bisogna precisare che Nuzzi ha dimenticato di nominare anche San Da Vinci, Michele Zarrillo e Francesco Renga.

Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli: i trascorsi

Nell’agosto del 2024 ci sono stati momenti di tensione tra Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli. La donna era stata invitata al Premio Caccuri. Quando è salita sul palco si è resa conto che ad accoglierla c’era Vittoriana Abate, senza Gianluigi Nuzzi. “Scusami, ma Gianluigi Nuzzi dov’è? Sono l’unica che non presenta? Lo trovo molto scortese. Mi offendo scusami. Sono venuta qui da Milano, ho attraversato la Sila e lui si rifiuta di presentarmi. Ha intervistato condannati a 20 anni e non intervista me? Vabbè. Sento un certo imbarazzo” aveva dichiarato.

Quando Lucarelli è scesa dal palco il conduttore è tornato al fianco di Abate per giustificare la sua uscita di scena. “Ho enorme rispetto per i miei figli e se non ero su questo palco è perché li rispetto. Chi manca di rispetto per i miei figli, io non ci parlo. Mi sembrava il minimo non stringere la mano a chi non stimo e non apprezzo” ha dichiarato. La giornalista ha poi raccontato che il conduttore se la sarebbe presa per un suo articolo su uno dei suoi figli che, secondo quanto lei ha scritto, avrebbe combinato qualche guaio. Lucarelli ha sottolineato di aver mantenuto l’anonimato del ragazzo, che all’epoca era minorenne.