Ospite del podcast di Victoria Cabello, Emma Marrone è stata messa alle strette da una domanda piccante. E, in qualche modo, nel discorso la conduttrice dello spazio online ha coinvolto anche l’ex fidanzato della cantante, Stefano De Martino.

La domanda piccante a Emma Marrone

L’anteprima dell’intervista di Emma Marrone nel podcast di Victoria Cabello, “Fuori di Cabello”, ha suscitato grande interesse, in particolare per una domanda che ha messo in difficoltà la cantante. Dopo anni di alti e bassi, di separazioni e presunti ritorni di fiamma (smentiti), il nome di Stefano De Martino continua a essere al centro delle chiacchiere. Nonostante entrambi siano ormai felici e amici, i fan non riescono a smettere di chiedere se avranno una chance.

Durante la registrazione del podcast, Victoria Cabello ha lanciato una domanda un po’ imbarazzante, chiedendo alla Marrone di auto valutarsi in un momento intimo su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresentava Stefano De Martino.

La risposta di Emma e i recenti gossip

La cantante, visibilmente sorpresa dalla domanda, ha risposto: “Ma io cosa c***o ne so?!”, facendo sorridere la conduttrice e i suoi fan. Un’ironia che ha messo in chiaro che, nonostante il passato, Emma e Stefano sono ormai in una fase di pura amicizia.

Nel recente passato Emma Marrone è stata ospite di Stefano De Martino su Rai 2 nell’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile. I due sono apparsi complici come due grandi amici, sintomo dunque di come le questioni passate siano ormai di gran lunga superate.

Ma non è finita, perché nelle scorse ore il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è chi cice, sul settimanale Chi, ha fatto sapere che Stefano De Martino avrebbe chiesto a Emma Marrone di partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi legata alla Lotteria Italia. Pare però che la cantante abbia gentilmente rifiutato l’invito del suo ex:

“Da ex a buoni “Amici”, come il titolo del programma che li ha fatti incontrare. Il tradimento, la rottura e le turbolenze sono solo un ricordo. Emma Marrone e Stefano De Martino sono oggi legati da un sentimento di amicizia.

Il conduttore, dopo l’incontro televisivo a “Stasera tutto è possibile”, aveva invitato la cantante alla puntata di “Affari Tuoi” in onda il giorno della Befana e dedicata alla Lotteria Italia. L’artista ha però declinato l’invito. Entrambi però saranno tra gli ospiti della nuova edizione di “C’è posta per te“.

Non è arrivata alcuna conferma o smentita circa questo gossip.

