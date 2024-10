In questa nuova settimana Endless Love torna con delle imperdibili puntate! Volete leggere tutte le anticipazioni di Endless Love, la trama e dove vederlo in streaming? Ecco cosa succede nella puntata del 28 ottobre.

Anticipazioni Endless Love 28 ottobre

Andiamo a leggere insieme quali sono le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 28 ottobre.

Banu dopo aver origliato la conversazione tra Zeynep e Tarik, riferisce tutto a Emir, svelandogli che è stata proprio Zeynep a salvare Kemal.

Asu intanto lascia un messaggio in segreteria a Kemal, con l’intento di offrirgli il suo aiuto. Poi si reca a casa della famiglia Soydere, ma Fehime (dopo i sospetti sollevati da Zehir), la caccia via in malo modo.

Peraltro Fehime la accusa di aver fatto la spia con Emir.

A questo punto Asu convince Tarik che in realtà dovrebbero capire che a tradirli è stata Banu.

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love? Probabilmente è una delle domande che più frequentemente vi ponete visti i cambi di palinsesto. Nel corso di questa settimana, però, gli orari continueranno a essere i seguenti:

In settimana dal lunedì al venerdì alle 14:10.

al alle 14:10. Imperdibile l’appuntamento alle 21:30 il giovedì, pocodopo Striscia la Notizia .

il pocodopo . La settimana conclude con sabato dalle 14:45.

Sappiamo quanti episodi ha Endless Love? Composta da due stagioni ha la bellezzadi 35 e 39 episodi. Strutturata diversamente in Italia, ha molte più puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

Se intendete infine sapere dove vedere in TV e in streaming Endless Love e dunque la puntata del 28 ottobre potete farlo consultando Canale 5, ai giorni indicati.

In streaming invece è possibile vedere la serie turca su Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV). Qui è possibile anche andare a vedere o rivedere i precedenti episodi e tutte le anticipazioni della serie TV.

Continuate a seguirci per non perdevi nulla sul mondo della dizi turca.