Con il prezioso aiuto di un tecnico, Emir scopre che Kemal ha ricevuto un fax con l’estratto di nascita di Asu.

Grazie a questa mossa può dunque dimostrare che non è stato lui a incastrare sua sorella, ma il suo rivale che ha sposato Asu solo per acquisirne le quote azionarie.

In casa Soydere invece è in programma una cena per conoscere Hakan. La serata si svolge in un’atmosfera piuttosto imbarazzata e tesa. Kemal, con la paura che Zeynep possa inventarsi qualcosa, incalza i due con le sue insinuazioni.

Durante la settimana, quindi dal lunedì al venerdì , la soap opera è in onda al termine di Beautiful , a partire dalle 14:10 su Canale 5.

al , la soap opera è in onda al termine di , a partire dalle su Ma badate bene perché il giovedì al posto del Grande Fratello è prevista una nuova puntata in prima serata. Orario previsto per le 21:30, sempre su Canale 5 .

al posto del è prevista una nuova puntata in prima serata. Orario previsto per le sempre su . Per chiudere in bellezza vi ricordiamo che anche il sabato a partire dalle 14:45 su Canale 5 è in programma un nuovo appuntamento. Poi spazio a Verissimo.

Divisa in due stagioni Endless Love quanti episodi ha? Come riportato dalla Turchia la serie conta per la precisione 35 e 39 episodi ciascuna.

In Italia abbiamo delle puntate di durata inferiore e quindi abbiamo seguito molti più appuntamenti, a seconda della programmazione di Canale 5. A ottobre 2024 è in corso la seconda stagione.

La puntata, come detto, viene trasmessa su Canale 5, ma c’è modo di poterla seguire anche su Mediaset Infinity, da sito, app o Smart TV, a seconda delle vostre esigenze.

La diretta quindi si può guardare in entrambi in modi, ma se vi siete persi qualche passaggio, potete scegliere appunto di riguardare tutte le puntate della dizi turca.

