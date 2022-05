Chi sono i Subwoolfer: canzone cantanti Norvegia Eurovision 2022

Ecco tutto quello che sappiamo sui Subwoolfer, cantanti della Norvegia in gara all’Eurovision 2022 con la canzone Give that wolf a banana, dall’età, all’altezza, a dove seguirli sui social e su Instagram.

Chi sono i Subwoolfer

Nome e Cognome: si fanno chiamare con i nomi Keith e Jim

Nome d’arte: Subwoolfer

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Norvegia

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantanti

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @subwoolfer

Canale YouTube: @Subwoolfer

Subwoolfer età e altezza

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia dei Subwoolfer, i cantanti che rappresentano la Norvegia all’Eurovision 2022. Sul duo non c’è alcun tipo di informazione. Nessuno infatti conosce le loro identità e i due artisti si fanno chiamare con i nomi fittizi di Keith e Jim. Non conosciamo dunque la loro età, la loro altezza o la loro data di nascita.

Sappiamo che i cantanti vengono dalla Norvegia e si esibiscono sempre indossando un completo e una maschera gialla da lupo. Ma non solo.

Il duo ha infatti si è limitato a pubblicare una storia secondo cui avrebbero iniziato la loro carriera 4,5 miliardi di anni fa sulla Luna. Il loro nome è una parola macedonia composta da subwoofer, un tipo di altoparlante, e da wolf, lupo.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla loro vita privata.

Vita privata

Naturalmente come si può immaginare anche sulla vita privata dei Subwoolfer non abbiamo alcun tipo di informazione.

Non sappiamo sei due cantanti rappresentanti della Norvegia all’Eurovision 2022 siano fidanzati o se abbiano dei figli.

Ma andiamo ora a scoprire dove è possibile seguire il duo sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire i Subwoolfer: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove è possibile seguire i Subwoolfer sui social, in particolare su Instagram.

I cantanti in gara all’Eurovision 2022 hanno una pagina attiva, seguita già da diverse migliaia di follower.

Su Instagram i Subwoolfer condividono i momenti più importanti della loro carriera. Il duo ha anche un canale YouTube.

Proprio in merito andiamo a scoprire cosa sappiamo.

Carriera

A gennaio 2022 i Subwoolfer hanno partecipato all’edizione annuale del Melodi Grand Prix, rassegna canora utilizzata per selezionare il rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest.

In questa occasione il duo ha presentato la canzone inedita Give That Wolf a Banana, qualificandosi direttamente per la finale del successivo 19 febbraio. Qui hanno superato le tre fasi di votazione fino a venire incoronati vincitori dal pubblico.

Ma andiamo dunque a vedere cosa sappiamo sulla loro partecipazione all’Eurovision 2022.

I Subwoolfer all’Eurovision 2022

Martedì 10 maggio debutta l’Eurovision 2022, che quest’anno si tiene a Torino con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. A rappresentare la Norvegia con la canzone Give That Wolf a Banana ci saranno i Subwoolfer, che hanno già attirato l’attenzione del web e del pubblico.

In molti infatti sono rimasti affascinati dall’aura di mistero intorno ai due artisti, di cui non sappiamo assolutamente nulla. Ma come ci stupiranno sul palco? Non resta che attendere la loro prima esibizione, che ci sarà nel corso della prima semifinale. Nell’attesa andiamo a scoprire un estratto del testo della canzone che i rappresentanti della Norvegia presentano.

Testo e canzone

All’Eurovision 2022 i Subwoolfer presentano la canzone Give That Wolf a Banana. Si tratta di un brano apparentemente di stampo demenziale ma che cela un invito alla prudenza e alla precauzione.

Ma scopriamo un estratto del testo della canzone che rappresenterà la Norvegia:

I like the scent of every meal on your breath

That hunger in you, I’m in danger now, I guess

Let’s go to grandma’s, you say grandma tastes the best

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Eurovision 2022 oltre ai Subwoolfer? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti di Eurovision 2022

Andiamo a vedere chi sono i concorrenti che quest’anno partecipano a Eurovision 2022. Nel corso della prima semifinale, in onda martedì 10 maggio, si esibiscono i primi 10 paesi, che sono:

Nella seconda semifinale di Eurovision 2022, in onda il 12 maggio 2022, si esibiscono i restanti 18 paesi in gara, che sono:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

Nel corso della finale di Eurovision 2022, in onda sabato 14 maggio, oltre ai 20 paesi vincitori delle prime due semifinali si uniscono anche i 5 paesi che accedono di diritto all’ultima puntata, che sono:

Italia Mahmood e Blanco – Brividi

Mahmood e Blanco – Brividi Germania Malik Harris – Rockstars

Malik Harris – Rockstars Francia Alvan & Ahez – Fulenn

Alvan & Ahez – Fulenn Spagna Chanel – SloMo

Chanel – SloMo Regno Unito Sam Ryder – SPACE MAN

Ma chi tra loro quest’anno vincerà la kermesse musicale? Non resta che attendere per scoprirlo.

