Chi è Amanda Tenfjord: canzone cantante Grecia Eurovision 2022

Chi è Amanda Georgiadi Tenfjord

Nome e Cognome: Amanda Georgiadi Tenfjord

Data di nascita: 9 gennaio 1997

Luogo di Nascita: Alesund (Norvegia)

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: cantante

Fidanzata: sì

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @amandatenfjord

Amanda Georgiadi Tenfjord età e altezza

Chi è Amanda Georgiadi Tenfjord, cantante della Grecia che porta all’Eurovision 2022? La cantante nasce ad Alesund, in Norvegia, il 9 gennaio 1997. La sua età, quindi, è di 25 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 65 centimetri. Il peso è pari a 55 kg circa.

Dei genitori sappiamo che la madre è greca mentre il padre norvegese. Ha vissuto i primi anni a Ioannina, in Grecia. In seguito con la famiglia è andata a Tennfjord in Norvegia.

Per quanto riguarda gli studi ha frequentato la Fagerlia videregående skole. Nel 2015, invece, si è trasferita a Trondheim per studiare Medicina. Nel 2019, però, ha messo in pausa il percorso accademico per concentrarsi sulla carriera musicale.

Vita privata

Parlando della sua vita privata, dal punto di vista sentimentale, sappiamo che Amanda Georgiadi Tenfjord ha un fidanzato. La cantante, infatti, è fidanzata con un dottore. Di lui sappiamo che è anche un ballerino amatoriale. Come riporta anche il sito Musiable del compagno ha detto:

Lui è al mio fianco con amore. Ascolta la mia musica e mi dice con onestà cosa pensa. Mi aiuta e mi sostiene molto. È un’anima gentile. Ha un particolare senso dell’umorismo. Cucina benissimo rispetto a me. In sintesi, è davvero un bravo uomo.

Al momento non sono sposati e non hanno figli.

Dove seguire Amanda Georgiadi Tenfjord: Instagram e social

Dove seguire Amanda Georgiadi Tenfjord per non perdersi il suo percorso all’Eurovision 2022? Partiamo da Facebook, passando poi per TikTok e Twitter. Ha anche un canale YouTube con oltre 7mila seguaci.

Infine, Instagram conta più di 21mila follower. Qui vediamo poche foto della sua vita privata, ma molte circa la sua carriera.

Carriera

Già all’età di 5 anni Amanda Georgiadi Tenfjord si appassiona di musica prendendo lezioni di pianoforte. Nel 2015 la canzone “Run” ha vinto il Music Prize. Nel 2016, inoltre, ha preso parte alla gara The Stream su TV 2, nella quale si è piazzata tra i primi 30 partecipanti.

È apparsa, tre anni più tardi, in un programma con il brano “Let Me Think” e si è esibita al festival Trondheim Calling. Ha anche fatto un tour con la band norvegese Highasakite. Tra gli altri premi ha anche vinto l’Haram Municipality Youth Culture Prize. Nel dicembre 2021 hanno annunciato avrebbe rappresentato la Grecia all’Eurovision 2022.

Andiamo a scoprire, ora, la sua discografia…

Album e canzoni

Passiamo, adesso, alle canzoni che sono diventati dei singoli nel corso della carriera di Amanda Georgiadi Tenfjord prima dell’Eurovision 2022:

Run (2014)

(2014) I Need Lions (2016)

(2016) Men of Iron (2017)

(2017) First Impression (2018)

(2018) No Thanks (2018)

(2018) Let Me Think (2018)

(2018) The Floor is Lava (2019)

(2019) Troubled Water (2019)

(2019) As if (2020)

(2020) Pressure (2020)

(2020) Then I Fell in Love (2020)

(2020) Miss The Way You Missed Me (2021)

(2021) Die Together (2022)

Passiamo a qualche dettaglio in più sull’Eurovision 2022…

Amanda Georgiadi Tenfjord all’Eurovision 2022

L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà, infatti, tra il 10 e il 14 maggio, In Italia. Per la precisione nella città di Torino. Amanda Georgiadi Tenfjord, inoltre, ha scoperto che avrebbe preso parte alla manifestazione nel mese di dicembre dello stesso anno.

La sua canzone si intitola “Die Together” e, in più, su YouTube si può trovare il video ufficiale. Qui di seguito, invece, un estratto del testo…

Testo e canzone

Come abbiamo detto poc’anzi, Amanda Georgiadi Tenfjord porta all’Eurovision 2022 la canzone “Die Together“. Come detto in precedenza, in un’intervista con la rivista Gaia ha rivelato:

Mi ha ispirata la separazione da una relazione a lungo termine. Perché avevo bisogno di esternare i miei sentimenti molto forti. Ed è il pezzo da me composto che preferisco fino ad ora.

Qui di seguito un estratto del testo della canzone “Die Together” di Amanda Georgiadi Tenfjord:

It‘s been a hell of a year

And we‘ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won‘t lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together die together now

Andiamo avanti, ora, parlando dei concorrenti dell’Eurovision 2022…

I concorrenti dell’Eurovision 2022

La prima semifinale dell’Eurovision si tiene il 10 maggio 2022 e vediamo anche Amanda Georgiadi Tenfjord esibirsi. Solo alcuni concorrenti, però, passano alla serata finale. Qui di seguito la scaletta completa:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Portogallo MARO – Saudade, Saudade Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia Rosa Linn – Snap

La seconda semifinale, invece, va in onda il 12 maggio 2022 e vedremo un’altra tranche di concorrenti. Anche in questo caso solo alcuni accederanno alla serata finale. La scaletta:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

La finale, perciò, nella quale si esibiscono di diritto i Big Five (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Germania), si tiene il 14 maggio 2022. Vedremo quindi in che posizione si classificherà, in caso, la Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord.

