Chi è Marius Bear: canzone cantante Svizzera Eurovision 2022

Tutto ciò che sappiamo su Marius Bear, dalla Svizzera con la canzone Boys Do Cry per l’Eurovision 2022. Età, altezza e Instagram.

Nome e Cognome: Marius Hugli

Nome d’arte: Marius Bear

Data di nascita: 21 aprile 1993

Luogo di Nascita: Bezirk (Svizzera)

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 85 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @marius.bear

Chi è Marius Bear, cantante che partecipa all’Eurovision 2022 per la Svizzera con la canzone “Boys Do Cry“? Il cantante nasce a Bezirk il 21 aprile 1993. La sua età quindi, è di 29 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 78 centimetri e un peso di 85 kg circa.

Non abbiamo informazioni in merito ai genitori, la madre e il padre. Non sappiamo neanche se abbia fratelli e sorelle. Nel 2016, perciò, abbandona gli studi in meccanica per intraprendere la carriera musicale. Suona nelle strade della Germania e del suo Paese.

A un festival un produttore lo nota e lo invita a New York. Nel 2017, perciò, si trasferisce a Londra dove studia musica nel prestigioso British and Irish Modern Music Institute.

Sembra che Marius Bear, purtroppo, cantante della Svizzera all’Eurovision 2022, sia molto riservato in merito alla vita privata. Soprattutto dal punto di vista sentimentale non riusciamo a carpire alcuna informazione. Non abbiamo idea, quindi, se sia fidanzato oppure no, nemmeno cercando tra le foto dei suoi profili social.

Staremo a vedere, perciò, se con la crescente popolarità rivelerà ai suoi fan qualcosa di più. Vi terremo aggiornati.

Dove seguire Marius Bear per non perdersi la sua avventura all’Eurovision 2022? Il cantante, infatti, ha tutti i profili social più importanti. Lo troviamo su TikTok con oltre mille seguaci. Su Facebook, poi, ne ha oltre 6mila. Ha anche un canale YouTube con oltre 6mila iscritti.

Il profilo Twitter lo ha aperto nel 2018 ma ha pochi seguaci, nonostante lo aggiorni con regolarità. Infine, su Instagram ne ha quasi 20mila.

La carriera di Marius Bear è ancora molto breve. Vista la giovane età ha ancora molta strada da poter fare. Ha inciso il suo primo EP nel 2018. Questo si intitolava Sanity. Ha raggiunto la posizione numero 36 della Schweizer Hitparade.

Ha, infatti, anche ottenuto il premio “Best Talent” agli Swiss Music Awards nel 2019. A dicembre dello stesso anno, poi, rilascia l’album “Not Loud Enough“. Nel 2022 viene selezionato per rappresentare il suo Paese all’Eurovision Song Contest.

Passiamo, adesso, alle sue canzoni…

Marius Bear ha inciso due dischi. Il primo nel 2019 con il titolo “Not Loud Enough” e il secondo uscito nel 2022, ovvero “Boys Do Cry“. Ha anche all’attivo un EP intitolato “Sanity“. Passiamo, adesso, alle canzoni che sono diventate dei singoli:

Passiamo, adesso, ad altre informazioni sull’Eurovision 2022…

L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà, infatti, tra il 10 e il 14 maggio, In Italia. Per la precisione nella città di Torino. Marius Bear, inoltre, ha scoperto che avrebbe preso parte alla manifestazione a marzo dello stesso anno.

La sua canzone si intitola “Boys Do Cry” e, in più, su YouTube si può trovare il video ufficiale. Qui di seguito, invece, un estratto del testo…

La canzone “Boys Do Cry“, quindi, è il brano che Marius Bear ha deciso di presentare in occasione dell’Eurovision Song Contest 2022. Si tratta del sesto estratto dall’ominimo album. Qui di seguito potete leggere pezzo estrapolato dal testo:

Hearts they get broken, God only knows why,

And sometimes aeroplanes, fall down from the sky,

And mountains they crumble, and rivers they run dry,

Oh, boys do cry When night falls, and the moon is all we see,

Don‘t fear the wolf that lives in me, oh, oh

You think he‘s tough enough, he would cry love till the sun comes up,

If you go, ooh