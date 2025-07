A seguito di Andy Byron anche la presunta amante Kristin Cabot si è dimessa dal suo incarico. I due erano stati beccati prima abbracciati dalla kiss cam durante il concerto dei Coldplay e da un’altra segnalazione mentre si scambiavano un bacio. Da qui ne è nato lo scandalo!

Kristin Cabot si dimette dall’incarico

Arrivano delle importanti novità su uno degli scandali più chiacchierati dell’estate. A distanza di una settimana dal video dell’ex CEO di Astronomer Andy Byron al concerto dei Coldplay abbracciato (con tanto di bacio in un altro filmato) alla presunta amante, Kristin Cabot – responsabile delle risorse umane – è successo di tutto!

Stando ai rumor mentre lei aveva già divorziato dal marito, Byron in realtà era ancora impegnato e sua moglie non l’avrebbe presa affatto bene come segnalato da Page Six, tra le fonti internazionali. Poi il comunicato ufficiale di Astronomer sulla faccenda e le parole di colei che ha realizzato il video presente tra il pubblico.

Una settimana dopo anche Kristin Cabot si è dimessa dal suo incarico di responsabile delle risorse umane e ha lasciato l’azienda DataOps. Un rappresentante dell’azienda a NBC News, come ripreso da E! News, ha confermato: “Posso confermare che Kristin Cabot non lavora più per Astronomer. Si è dimessa.”

Stesso epilogo avuto pochi giorni prima da Andy Byron, quando si è dimesso dall’incarico dopo la sospensione a causa di un’indagine interna. Ora anche Kristin Cabot ha deciso di fare un passo indietro. Astronomer il 19 luglio ha inoltre informato che presto si sarebbero messi alla ricerca del prossimo Amministratore Delegato.

Come detto la riorganizzazione della leadership di Astronomer ha avuto inizio dopo che Andy Byron e Kristin Cabot hanno partecipato al concerto dei Coldplay il 16 luglio a Foxborough. Durante l’evento, sono stati inquadrati a sorpresa sul maxischermo mentre la band mostrava il pubblico. La loro reazione – allontanandosi in fretta e cercando di coprirsi il volto – ha alimentato ipotesi e voci sulla natura della loro relazione sentimentale. E da qui è scoppiato il caos che ha portato a questo (inevitabile) epilogo!