È diventata senza dubbio una delle storie più chiacchierate dell’estate. E no, non parliamo stavolta dei gossip nostrani legati alle nuove vite di Chiara Ferragni, Fedez o ai presunti flirt di Belen Rodriguez. Tutto è iniziato durante un concerto dei Coldplay a Boston, quando la celebre Kiss Cam ha inquadrato due spettatori: il famoso CEO Andy Byron e la presunta amante e collaboratrice, Kristin Cabot.

L’accaduto ha fatto scoppiare un caso. Ma a rendere virale il momento è stata Grace, una studentessa presente tra il pubblico. Fan dei Coldplay è stata lei a pubblicare il video su TikTok, totalizzando oltre 120 milioni di visualizzazioni.

“Pensavo solo fosse una reazione interessante, non pensavo certo di far esplodere uno scandalo”, ha spiegato Grace, che ora conta oltre 46.000 follower. E nonostante la portata dell’evento, la notorietà non le ha portato grossi guadagni. A chi le ha chiesto quanto avesse incassato con quel video viralissimo, la ragazza ha risposto con ironia: “La risposta è che non posso portarvi a cena fuori”, mostrando un guadagno di appena 1,10 dollari.

Peraltro ha raccontato di provare tenerezza per la moglie del CEO e per tutti coloro che sono rimasti feriti da questa vicenda. Ma ha ricordato anche che erano presenti oltre 50.000 persone al live dei Coldplay. “Non sono l’unica ad averlo ripreso, quindi se non fossi stata io a pubblicarlo, sono sicura che lo avrebbe fatto qualcun altro”, ha aggiunto.

Nel frattempo, la fan dei Coldplay ha continuato a sfruttare questo momento per pubblicare degli altri video. Rivolgendosi direttamente al frontman della band: “Chris Martin, se stai vedendo questo video, sono molto dispiaciuta per tutto questo dramma. Ma spero che ti stia portando più fan. E se verrò al tuo concerto a Londra, prometto di tenermi alla larga dal telefono”.

Se per la fan dei Coldplay involontariamente è diventato un modo per diventare popolare, non si può dire lo stesso per Andy Byron. La vicenda ha avuto delle conseguenze ben più serie. Dopo essersi dimesso da CEO di Astronomer, l’uomo ora affronta anche i problemi familiari: la moglie ha rimosso il cognome dal suo profilo Facebook e, secondo alcuni media americani, potrebbe chiedere il divorzio.