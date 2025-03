Il pubblico di Amici 24 ha decretato, tramite televoto, una classifica sulle esibizioni di canto, trasmesse del daytime di ieri pomeriggio.

Amici 24, il televoto ha determinato una classifica della gara di canto

Dopo che la classe di danza si è confrontata con il televoto, è stata la volta anche dei cantanti, che nel daytime di Amici 24 andato in onda ieri, si sono sfidati in una gara valutata dal pubblico a casa.

Oggi, durante la puntata, sono stati comunicati i risultati ai ragazzi e anche al pubblico, rivelando una classifica che ha suscitato diverse reazioni tra gli allievi, in particolare in Chiamamifaro e Senza Cri.

Agli ultimi due posti, infatti, sono arrivare proprio loro due. Jacopo Sol ha ottenuto la quinta posizione, mentre Antonia si è piazzata al quarto posto. Il podio è stato occupato dai cantanti seguiti da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

LEGGI ANCHE: Fedez e Chiara Ferragni insieme alla festa dei figli: cosa sarebbe accaduto

Al terzo gradino troviamo Trigno, al secondo Luk3 e al primo Nicolò. Riassumiamo qui di seguito la classifica canto degli allievi di Amici 24 determinata dal televoto con anche le percentuali:

Dalla classifica si può notare che gli stacchi più significativi separano il secondo posto dal terzo e il sesto dal settimo. Come anticipato, ad avere le reazioni più forte sono state Chiamamifaro, che non è riuscita a trattenere le lacrime, e Senza Cri.

La cantante di Lorella Cuccarini ha sottolineato come si stia rendendo sempre più conto di riuscire ad arrivare alle persone che la ascoltano. Per entrambe, infatti, non è la prima volta che il televoto non le premia.