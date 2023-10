Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Ottobre 2023

Grande Fratello

Al GF Fiordaliso critica i coinquilini della Casa. Loro scoprono le sue parole in diretta e non sono mancate diverse reazioni

La critica di Fiordaliso

In questi giorni Fiordaliso non si è di certo risparmiata nei confronti degli inquilini del Grande Fratello e l’argomento è stato affrontato anche in puntata. La cantante mentre si trovava in chiacchiera con Heidi e altre inquiline, così come durante alcuni confessionali, ha espresso diverse critiche.

Una sorta di flusso di pensieri quello che ha lasciato andare Fiordaliso: “Grecia è la svalvolata, lei non è contata ed è nel suo mondo. Non ho un dialogo, svolazza per la Casa. Io con lei non ho proprio feeling. Ce l’ho un po’ anche con Rosy, la vedo sempre triste e con il muso. Non capisco perché. È sempre alla ricerca delle sue amicizie, di Letizia e Giselda. Vuole avere le sue sicurezze. Ci ha un po’ escluso a tutti”.

Il discorso si è spostato poi su Anita e Samira, che ha definito “bambine della scuola”. Secondo Fiordaliso le due si sarebbero chiuse rispetto al resto del gruppo e parlano solo tra loro. Stoccata della cantante anche per Giuseppe: “Si è un po’ spento il Garibaldino che ho conosciuto. Si è un po’ ingrigito”.

Su Beatrice ha detto invece che è sempre molto “mamma”: “Lei è una signora che è entrata in una Casa di bambini. Noi tutti lo siamo diventati un po’ e non si è lasciata andare alla Casa del Grande Fratello. Quindi risulta un po’ piccata, un po’ antipatica. Ha un modo di dire.. lei non si è messa al nostro livello di gioco”, ha concluso Fiordaliso.

Fiordaliso non ci pensa due volte a dire la sua su tutti gli altri compagni di avventura… 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/CfG061UcmO — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2023

Le reazioni dei coinquilini del GF

Dopo aver scoperto le parole di Fiordaliso sono state inevitabili le reazioni da parte dei suoi compagni d’avventura. Parte dei coinquilini sono rimasti sorpresi dalle dichiarazioni della cantante piacentina.

“In realtà la mia è stata un po’ timidezza e risate e atteggiamenti mi hanno intimidita”, ha detto Beatrice. Grecia ha detto invece di trovarsi bene con Fiordaliso: “Evidentemente è lei a non avere feeling con me. Io ti ammiro tanto”. La cantante però non sembra essere dello stesso avviso.

Rosy Chin anche non si è detta d’accordo: “Non sono una triste che tiene il muso, no…dai”. Anche Lorenzo ci ha tenuto a dire la sua e smentire la visione che Fiordaliso ha di lui: “Non faccio un attacco per apparire in puntata”.

Le parole dell’artista potrebbero aprire a nuove dinamiche in settimana! Staremo a vedere!