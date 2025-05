Martina De Ioannon ha seguito la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, pur avendo scelto in passato di uscire con Ciro Solimeno, con cui è ancora felicemente fidanzata. Durante la puntata ha condiviso una storia su Instagram. Ecco la sua reazione a caldo.

La reazione di Martina de Ioannon

Dopo mesi di emozioni, dubbi e coinvolgimenti, Gianmarco Steri ha finalmente fatto la sua scelta nel dating show Uomini e Donne. Ha infatti deciso di concludere il suo percorso accanto a Cristina Ferrara. Una decisione toccante, che ha emozionato il pubblico e ha segnato la fine di un capitolo importante per il giovane tronista.

A seguire la puntata in prima serata c’erano anche Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, una delle coppie più amate uscite dal programma. Martina, come molti ricorderanno, aveva Gianmarco tra i corteggiatori. Tuttavia, il suo cuore ha seguito un’altra direzione, portandola tra le braccia di Ciro, con cui oggi forma una coppia solida e innamorata.

Nonostante le scelte del passato, tra Gianmarco e Martina è sempre rimasto un rapporto di stima e affetto. A dimostrarlo è stata proprio Martina. Durante la messa in onda della scelta ha condiviso una storia su Instagram con un’immagine simbolica. Il momento clou della decisione di Steri è stato accompagnato da un quadrifoglio, emblema di buona fortuna, e dei cuori rossi. Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha fatto breccia nel cuore dei fan del programma.

Storia Instagram Martina De Ioannon

Questo piccolo ma intenso segno ha sottolineato il legame affettuoso che Martina De Ioannon conserva nei confronti di Gianmarco, dimostrando che, nonostante le strade si siano divise, tra loro è rimasto un rispetto sincero. Non è escluso che in futuro possano diventare buoni amici, legati dal percorso condiviso e dalle emozioni vissute sotto i riflettori.

Intanto, Gianmarco ha iniziato una nuova avventura con Cristina, mentre Martina e Ciro continuano a vivere il loro amore lontano dalle telecamere, ma sempre molto seguiti e apprezzati dal pubblico. La loro presenza in studio, in una delle puntate, ha confermato quanto siano affiatati e felici della loro scelta, mostrando anche grande maturità nel sostenere Gianmarco in un momento importante del suo percorso.

In un mondo televisivo dove spesso i sentimenti vengono messi in dubbio, gesti come quello di Martina De Ioannon dimostrano che anche sotto i riflettori possono nascere rapporti autentici, fatti di rispetto, affetto e sincerità.