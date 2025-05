Stando ad alcune indiscrezioni, ieri sera non sarebbe stata mandata in onda una discussione tra Tina Cipollari e la corteggiatrice Nadia

Secondo le ultime indiscrezioni, una presunta discussione tra Nadia e Tiina Cipollari sarebbe stata tagliata dalla puntata in prima serata di Uomini e Donne di ieri. Ecco che cosa sarebbe successo.

Tagliata una lite a Uomini e Donne?

Ieri sera è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la Scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. La puntata speciale è stata ricca di emozioni, il tronista ha anche letto una lettera che ha commosso tutto lo studio e il pubblico a casa. Non sono mancati momenti di preoccupazione, che si sono subito tramutati in attimi di divertimento, quando la povera Cristina ha fatto una piccola caduta a terra.

Secondo alcune anticipazioni che circolano sul web, tuttavia, sembrerebbe che dal dating show sia stata tagliata una scena. Alcuni fan sono convinti che non sia stata mandata in onda una discussione tra la corteggiatrice (e non scelta) Nadia e Tina Cipollari.

Il tutto sarebbe avvenuto poco dopo che Gianmarco ha detto alla giovane ragazza che non sarebbe uscito con lei dallo studio. Le immagini hanno mostrato Nadia molto provata e con le lacrime agli occhi. Inoltre, stando ai rumor la reazione della corteggiatrice sarebbe stata un po’ ‘fredda’.

Ed è a questo punto che sarebbe intervenuta l’opinionista esprimendo di non aver gradito la reazione di Nadia. Da qui sarebbe nata una breve discussione che tuttavia si sarebbe risolta molto in fretta! Anche perché, come visto su Canale 5 a Uomini e Donne, prima di uscire ha salutato tutti, compresa la stessa Tina.

Non ci sono quindi prove concrete che tutto ciò sia avvenuto e che il momento sia stato tagliato dalla puntata. Possiamo solo affermare con certezza che Nadia si è mostrata molto triste nell’intervista subito successiva con la produzione: “Lo vedo quando una persona è presa da un’altra o ha altro per la testa. Non sono scema, l’ho sempre pensato”.

Speriamo possa riprendersi presto da questa delusione e rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita relativa alla situazione appena descritta.