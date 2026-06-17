Giorgia e Emanuel Lo hanno assistito a uno scippo ma non sono intervenuti. La cantante ha spiegato il motivo.

Uno scippo è avvenuto sotto gli occhi di Giorgia e Emanuel Lo, ma non sono intervenuti. Per questo si è accesa una polemica sui social a cui la cantante ha prontamente risposto.

Tentato scippo sotto gli occhi di Giorgia e Emanuel Lo: perché non sono intervenuti

Negli ultimi giorni un video diffuso su TikTok ha riportato al centro dell’attenzione pubblica Giorgia ed Emanuel Lo, ripresi mentre camminano per le vie di Roma. Nelle immagini, diventate rapidamente virali, si vede un breve episodio in cui, alle loro spalle, si sarebbe verificato un tentativo di scippo ai danni di un passante. La scena, tuttavia, non coinvolge direttamente la coppia, che appare intenta a salire le scale e a conversare tra loro. Il filmato ha generato una forte ondata di commenti sui social, dove diversi utenti hanno accusato la cantante e il ballerino di non essere intervenuti durante l’accaduto, definendoli “irresponsabili” e insensibili alla situazione. Una reazione che ha contribuito a trasformare un episodio di pochi secondi in un caso mediatico.

A fronte delle polemiche, Giorgia ed Emanuel Lo hanno deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la loro posizione. Attraverso una dichiarazione condivisa sui social, la coppia ha spiegato di non essersi resa conto di quanto stava accadendo al momento dei fatti. “Purtroppo io ed Emanuel Lo non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi qualche giorno fa a Roma, ce ne siamo resi conto vedendo il video online”, hanno raccontato. Secondo la loro versione, l’episodio si sarebbe svolto in modo rapido e poco percepibile nel contesto generale della situazione, che includeva altre persone presenti e una conversazione in corso tra loro.

Tentato scippo davanti a Giorgia e Emanuel Lo: le loro dichiarazioni e la reazione del web

Nel loro messaggio, la coppia ha sottolineato di non aver colto alcun segnale chiaro di pericolo o di emergenza tale da giustificare un intervento immediato. “Non abbiamo, e aggiungo purtroppo, percepito un pericolo o una situazione in cui fosse necessario intervenire”, hanno spiegato, ribadendo di aver compreso la dinamica solo successivamente grazie alla diffusione del video online.

Giorgia ed Emanuel Lo hanno inoltre voluto respingere le accuse legate alla loro presunta indifferenza, ricordando il loro atteggiamento abituale nella vita quotidiana. “Non siamo persone che si girano dall’altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà”, hanno precisato, cercando di ridimensionare le polemiche nate sui social. Il caso ha riaperto il dibattito sulla rapidità con cui i contenuti virali possono trasformarsi in giudizi pubblici, spesso basati su frammenti di realtà privi di contesto completo. Una dinamica sempre più frequente nell’ecosistema dei social network, dove pochi secondi di video possono generare reazioni e interpretazioni molto diverse tra loro.