Inevitabilmente dopo le frecciate di Stefano De Martino, che con ironia ha risposto alle critiche su Affari Tuoi, è arrivata la pronta replica da parte di Gerry Scotti durante la puntata de La Ruota della Fortuna.

La replica di Gerry Scotti

Il botta e risposta tra Gerry Scotti e Stefano De Martino continua. E stavolta è stato il volto storico di Mediaset a prendere la parola, ancora una volta. Tutto ciò dopo che De Martino aveva ironizzato sul livello culturale dei concorrenti del suo programma Affari Tuoi, spiegando che “ci sono troppi laureati” in studio, la risposta non si è fatta di certo attendere.

Nell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, andata in onda mercoledì 1 ottobre 2025, Gerry Scotti è entrato in scena con una frase che non è passata inosservata ai telespettatori più attenti. Ecco cosa ha dichiarato:

“Noi non regaliamo soldi per niente, eh direi. Qui noi li regaliamo per qualcosa e questo qualcosa è la bravura. E anche l’abilità di quei signori lì che hanno scelto di essere i nostri concorrenti di questa sera”, ha detto Gerry Scotti come mostrato da questo video qui sotto…

Una stoccata che seppur pacata, è piuttosto chiara, con l’intento di sottolineare la differenza tra i due format. Da un lato la fortuna e la suspense dei pacchi di Rai 1, dall’altro la capacità di risolvere quiz e parole nascoste su Canale 5.

La frase di Gerry Scotti ha immediatamente acceso i commenti sui social: molti utenti hanno colto lo scambio di frecciatine. Se da una parte De Martino ha risposto con ironia alle critiche, dall’altra Scotti seppur con il sorriso ha difeso il valore del suo show, basato — secondo lui — su merito e abilità.

Il botta e risposta tra le parti (e non solo sul fronte degli ascolti), sembra appena cominciata!