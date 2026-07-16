Il 1° settembre l’Arena di Verona è già sold out per il Power Hits Estate di RTL 102.5. Ma il giorno dopo, mercoledì 2 settembre, tornerà anche il Future Hits Live di Radio Zeta, a completare questa due giorni di musica nel capoluogo veneto. I biglietti sono disponibili da tempo e le vendite sono state spinte da un cast già forte della presenza di big del mondo a sette note del nostro Paese. Da poco, altri nomi di cantanti si sono aggiunti per l’esibizione su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia: Angelina Mango, J-Ax, Bresh, Sayf, Baby K, Settembre, Leo Gassmann, Prima stanza a destra.

Un cast straordinario per l’evento di Future Hits Live

Una line-up di spessore, per la quinta edizione della manifestazione, con i grandi nomi della musica italiana contemporanea, molti dei quali hanno preso parte alle ultime edizioni del Festival di Sanremo. Anna, Artie 5ive, Clara, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, G.Mineiro, Gaia, LDA & Aka 7even, Lorenzo Salvetti, Merk & Kremont, Mr. Rain, Nayt, Nerissima Serpe, Promessa, Rrari dal Tacco, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, TonyPitony, 22 Simba. Questo il lungo elenco degli artisti che avevano già aderito da tempo all’evento.

Nel 2022 il debutto di questo format

Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è ormai affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo e i giovani. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.

Dove trovare i biglietti per l’evento del 2 settembre

I biglietti per l’edizione 2026 sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-arena-di-verona-21333620/

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL26

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