Una nuova provocazione sui social coinvolge Alessandro Cecchi Paone: il giornalista ha risposto al video del creator Gabriel Artus, dando vita a un siparietto diventato rapidamente virale. Sullo sfondo, la sua nuova vita da single dopo l’addio a Simone Antolini.

Alessandro Cecchi Paone dopo la rottura con Simone Antolini: una storia intensa finita dopo due anni

Prima del nuovo caso social che lo ha riportato sotto i riflettori, Alessandro Cecchi Paone ha vissuto una relazione molto discussa con Simone Antolini. Il loro rapporto era diventato pubblico nel 2023, anno in cui la coppia aveva scelto di raccontarsi anche in televisione partecipando insieme a L’Isola dei Famosi, dove aveva rappresentato una novità nel panorama dei reality italiani. Successivamente i due avevano deciso di ufficializzare il loro legame con un’unione civile celebrata nel dicembre dello stesso anno.

La differenza d’età, oltre trent’anni, aveva attirato spesso l’attenzione del pubblico, ma entrambi avevano sempre spiegato di non averla mai vissuta come un ostacolo. Cecchi Paone aveva raccontato di apprezzare nelle relazioni con partner più giovani uno scambio reciproco fatto di esperienza, energia e nuovi stimoli. Il rapporto, però, ha attraversato un momento difficile nel 2024, anche a causa delle loro diverse posizioni politiche durante la campagna per le elezioni europee. Il giornalista aveva infatti raccontato un periodo di forte distanza nella coppia, arrivando a spiegare che tra loro il dialogo si era praticamente interrotto. Dopo mesi di difficoltà, la storia è arrivata alla conclusione e Cecchi Paone è oggi nuovamente single.

Gabriel Artus cerca uno sugar daddy: la replica del giornalista fa il giro del web

A far parlare nuovamente di Cecchi Paone è stato un curioso scambio nato sul web con Gabriel Artus, conosciuto sui social anche con il nome di Gabriel Duro. Il giovane creator, ventenne originario di Torino con radici napoletane, ha costruito la sua popolarità online interpretando il ruolo del “master”, un personaggio volutamente sopra le righe che gioca sul tema del controllo e della seduzione attraverso contenuti ironici e provocatori.

Tra i suoi video più commentati ci sono quelli in cui veste i panni di una figura dominante, rivolgendosi soprattutto a un pubblico adulto e alla comunità omo e bisessuale con battute costruite per suscitare reazioni. In uno degli ultimi filmati, Gabriel ha lanciato una provocazione chiedendo ironicamente se esistesse “Un cinquantenne” disposto a portarlo in vacanza, aggiungendo di essere libero. Una frase che ha attirato anche l’attenzione di Cecchi Paone, che prima ha replicato con un semplice «Ok» e poi, dopo qualche giorno, ha aggiunto un ironico «Eccomi».

Il dialogo tra i due, chiaramente giocato sul tono della provocazione e della battuta, è diventato rapidamente virale dopo la diffusione dello screenshot sui social. Un episodio nato come scambio leggero ma che ha riportato ancora una volta il nome di Cecchi Paone al centro della scena.