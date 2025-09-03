In queste ore Belen Rodriguez ha postato sui social alcune foto in cui appare completamente nuda. Alcuni utenti però non gradiscono e scoppia la polemica.

Belen Rodriguez al centro di una nuova polemica

Sono ormai anni che Belen Rodriguez è una delle protagoniste assolute del gossip italiano. La vita privata e sentimentale della showgirl argentina è infatti da sempre motivo di discussione e col passare del tempo si è fatto un gran parlare di lei e delle sue relazioni. Solo nelle ultime ore è però accaduto qualcosa che ha riportato la conduttrice al centro dell’attenzione mediatica, dando il via a una nuova polemica. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando Belen ha deciso di condividere alcuni scatti sui suoi social in cui appare completamente nuda. Le immagini naturalmente hanno in breve fatto il giro del web, diventando virali. Le foto tuttavia hanno diviso gli utenti. Mentre in molti hanno apprezzato i post, e hanno riempito di complimenti la showgirl, tanti altri si sono scagliati contro di lei con commenti durissimi e offensivi, che hanno indignato i più. C’è infatti chi ha affermato: “Se non fa queste cose nessuno se la ca*a più e lei lo sa”. E ancora: “Poi ti lamenti se ti trattano come un oggetto”.

Di recente nel mentre Belen Rodriguez si è raccontata a cuore aperto e nel corso di un’intervista col settimanale Chi ha fatto un’inaspettata rivelazione sulle sue ultime relazioni. In merito la conduttrice ha dichiarato: “In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata”.

E ancora Belen ha aggiunto: “Sto lavorando su di me, faccio terapia perché voglio dare il meglio. Ho imparato a vivere i momenti di solitudine… Il resto scorre”.