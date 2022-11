Nikita è la preferita del GF Vip 7

In questa serata di Halloween su Canale 5 va in onda una puntata speciale del GF Vip 7, dove verranno affrontati diversi argomenti. Uno di questi riguarda certamente la concorrente preferita dal pubblico. Questa settimana al televoto troviamo un terzetto tutto al femminile formato da Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati. Una di loro ha avuto la meglio sulle altre. Ma chi?

Partiamo con il dire che in questi giorni al GF Vip 7, in un modo o nell’altro, tutte e tre hanno fatto parlare di sé per distinti motivi. Antonella, per esempio, ha fatto discutere per il rapporto altalenante con Edoardo Donnamaria, fatto di continui alti e bassi, anche a causa della vicinanza di quest’ultima ad Antonino Spinalbese. E non solo, perché Antonella ha anche avuto qualche battibecco con Giaele De Donà e manifestato alcuni dubbi su Nikita Pelizon, trovando però il muro da parte di Edoardo, Charlie Gnocchi e Luca Salatino che durante la chiacchierata si sono detti di parere opposto. Su Nikita possiamo dire invece che ha avuto qualche confronto in settimana con Antonino, conclusosi con un nulla di fatto e si è molto raccontata. Pamela, invece, per dei vipponi avrebbe acquisito qualche punto in più rispetto alle scorse settimane.

Ora che abbiamo fatto un piccolo riassunto su tutti i concorrenti del GF Vip 7, scopriamo chi è la preferita del pubblico. La concorrente che ha avuto la meglio è Nikita.

Il pubblico ha deciso che la VIP preferita è… NIKITA! #GFVIP pic.twitter.com/MZmLWW5ENH — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2022

Per quanto riguarda le percentuali di voto possiamo dire che Nikita ha primeggiato con il 54% di voti, seguita da Antonella con il 38% di preferenze e infine Pamela con il 8%. A seguire Nikita, risultata come la preferita del GF Vip, ha deciso chi mandare al televoto tra Antonella e Pamela e ha scelto… Pamela.

Dunque Pamela, come scelto da Nikita, è la prima concorrente che senza dubbio sarà al televoto di questa settimana e giovedì rischierà di lasciare la Casa del GF Vip 7.

