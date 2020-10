1 Al GF Vip non mancano le conversazioni piccanti tra i concorrenti e alcune ‘mancanze’ iniziano a farsi sentire (VIDEO)

Non solo scherzi, chiacchierate profonde e momenti di sconforto. Nella Casa i concorrenti del GF Vip si lasciano andare anche a conversazioni decisamente piccanti. E dato che il reality è seguito anche da diverse fasce d’età, di solito, per parlare di questi argomenti scelgono la tarda notte.

Ed è ciò che è successo nelle scorse ore, quando alcuni concorrenti hanno manifestato delle ‘mancanze’. Tra essi, in particolare Tommaso Zorzi, che non si è di certo risparmiato sul tema affrontato…

Tommaso Zorzi: “io proprio ho un gran bisogno di cazzo”#GFVIP pic.twitter.com/RXXuG7Sel4 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 15, 2020

Ma non solo, perché la conversazione piccante è proseguita poi in veranda, dove Tommaso, in compagnia degli altri concorrenti del GF Vip, ha infiammato gli animi con discorsi hot. A partecipare al dibattito Francesco Oppini, Adua Del Vesco, Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra. Ecco cosa hanno detto i vipponi, che non si sono di certo risparmiati, parlando piuttosto esplicitamente…

Conversazioni soft porno #GFVIP pic.twitter.com/6sv5xxIVA2 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 15, 2020

Al GF Vip dunque la tarda notte è motivo di conversazioni piccanti. Sebbene i concorrenti in questione abbiano cercato di parlare in codice, è ben chiaro il dialogo tra loro, ripreso con attenzione dalle telecamere del programma.

Prosegui per le ultime notizie sul GF Vip. In queste ultime ore, infatti, sono emersi ulteriori rumors…