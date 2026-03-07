Un protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island è stato scartato dal GF Vip: “Contattato ma vanno avanti quelli che hanno conoscenze”.

Temptation Island, ex protagonista escluso dal GF Vip

Tra 10 giorni prende ufficialmente il via la nuova edizione del GF Vip, con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Mentre si attendono i nomi dei protagonisti che faranno parte del reality show, un ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island ha confidato che era stato contattato ma… è stato poi scartato!

Non si conoscono al momento, come detto, chi sono i protagonisti del GF Vip, ma un volto noto del programma delle tentazioni ha affermato di avere ricevuto una chiamata. Chi è? Stiamo facendo riferimento ad Antonio Panico, che spesso ha fatto parlare a seguito della sua travagliata storia con la compagna Valentina Riccio e dei continui tira e molla, fino all’ultimo ritorno di fiamma.

“Vanno avanti quelli che hanno conoscenze”, le parole di Antonio di Temptation Island

Sui social, in risposta ai follower, Antonio Panico ha confidato i contatti che ci sono stati con il GF Vip. Il progetto non ha avuto esito positivo e lui ha lanciato una frecciatina. Ecco cosa ha detto:

“Ragazzi non vi nascondo che sono stato contatto anche io per partecipare al cast del Gf Vip, però non sono stato preso, purtroppo vanno avanti solo le persone che hanno agenzie oppure conoscenze.

Purtroppo noi, io soprattutto, queste conoscenze non ce le abbiamo però va bene così”.

Chissà che magari in futuro non possano presentarsi altre occasioni oltre al GF Vip.

