Andrea Sanna | 10 Gennaio 2023

Qualche sera fa al GF Vip Dana ha dormito con Daniele, sebbene tra loro non sia successo nulla la reazione di Oriana non si è fatta attendere

La reazione di Oriana con Daniele al GF Vip

Il post puntata del GF Vip ci riserva sempre delle sorprese. Nella notte, per esempio, Daniele Dal Moro si è scambiato delle tenerezze sotto le coperte con Oriana Marzoli (tra chi è certo ci siano stati dei baci e chi solo delle parole d’affetto).

In ogni caso precedentemente in piscina Daniele Dal Moro ha parlato con Nicole Murgia e durante la conversazione sono emersi dei retroscena inediti. Il primo riguarda un bacio che Oriana avrebbe dato al ragazzo chiudendosi nell’armadio con lui. Ma anche il fatto che la Marzoli abbia raggiunto Daniele a letto alle 5 del mattino.

A un certo punto è uscita fuori un’altra questione che non è sfuggita ai fan del GF Vip. “Sai questo segno in faccia perché ce l’ho?”, ha domandato Daniele Dal Moro rivolgendosi a Nicole Murgia. La ragazza ha risposto di non sapere, ma lui ha insistito: “Lo sai perché lo dicevo anche l’altro giorno. Sì, Oriana. E sai perché me l’ha fatto? Perché con me l’altra notte a letto ha dormito Dana. Non ti dico neanche cosa mi diceva. Cose tipo, ma l’hai toccata? Tanto che le ho detto ‘ma che cosa stai dicendo?’ Ti rovini la vita, robe che… vabbè comunque lasciamo perdere”.

Un discorso ripreso poco dopo da Daniele Dal Moro in veranda, quando si è ritrovato a chiacchierare con i coinquilini del GF Vip, Oriana Marzoli e Attilio Romita. Qui ha ribadito il gesto che la venezuelana ha compiuto nei suoi confronti. Il ragazzo cercava di spiegare alla coinquilina che non è un tipo che ci prova con tutte e con lei ci sarebbe un feeling diverso. Un appunto che ha fatto anche durante la conversazione con Nicole Murgia.

Oriana Marzoli, però, non si è detta dello stesso avviso e ha tirato in ballo nuovamente Dana Saber. Con lei nei giorni scorsi al GF Vip è arrivata spesso allo scontro e a quanto pare il fatto che abbia dormito con Daniele Dal Moro non le ha fatto piacere. Il ragazzo ha però risposto: “Ma non è vero. Tu continui ancora con questa roba qua”. Poi rivolgendosi all’amico Attilio Romita: “Ieri per sta roba qua mi ha graffiato la faccia. Ma si può? Se la ride tantissimo lei. A me non fa ridere sta roba”.

Che succederà ora?