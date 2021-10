La regia del Gf Vip contro i concorrenti?

La mattinata sembrava tranquilla per i concorrenti del GF Vip 6. Tutto stava trascorrendo nella maniera più normale possibile. Alcuni dei gieffini si trovavano in giardino. Tra questi, per esempio, Nicola Pisu, Alex Belli, Aldo Montano, Miriana Trevisan, Ainett Stephens e Davide Silvestri. Stavano parlando quando, a un certo punto, dall’alto si sente una voce che insulta qualcuno.

In un primo momento si potrebbe pensare a uno dei concorrenti del GF Vip che parla ad alta voce. Ma come fa notare anche l’utente di Twitter che ha pubblicato il video, disponibile qui sotto, è proprio qualcuno della regia a parlare dai microfoni aperti, probabilmente per sbaglio. La voce femminile esclama: “Una massa di imbecilli cerebrolesi. C***i loro.”

Ecco il video dove la regia parla male dei concorrenti #gfvip #gfvipparty pic.twitter.com/cDKxAMnHUx — Francesca (@_Fra02) October 4, 2021

A questo punto Davide dice in fretta: “Facciamo finta di niente” e quando Miriana tenta di avvertirli che li stanno ascoltando, Alex, con rapido gesto della mano, le fa segno di non parlare. Seguono le parole incerte dell’attore: “Ascoltiamo, ragazzi…“. Il filmato si conclude così. Ma con chi ce l’aveva la regia del GF Vip? Parlavano davvero dei concorrenti oppure con qualcuno di esterno? Non lo possiamo sapere e probabilmente non lo sapremo mai. Si tratta di un errore che può capitare quello di accendere i microfoni per sbaglio.

Vedremo cosa accadrà. Nel frattempo continuate a seguirci per tante altre news sul Grande Fratello Vip e non solo.

