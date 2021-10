1 Un topo nella Casa del GF Vip

La Casa del GF Vip ha accolto ieri un nuovo coinquilino. Ora vi chiederete: di chi si tratta? Ebbene ieri i concorrenti del reality di Canale 5 hanno avuto a che fare con un topo. Sì, avete capito bene! Mentre parte dei vipponi si trovavano in cucina, dal video vediamo Ainett, Jessica, Aldo, Jo, Lucrezia e Manila conversare sulle varie mansioni da svolgere, ad un certo punto si sono sentite delle urla:

“Aaaaaa un topo, cacciatelo via, che schifoooo”, e ancora Jessica ha aggiunto: “Levatevi c’è un topo, prendete la scopa”. Tra urla e panico tra i concorrenti, Manila Nazzaro ha cercato di riportare la calma tra le colleghe: “Sì sì, c’è un topo, ma è topolino di campagna”. Un po’ agitati e impauriti alcuni di loro se la sono data a gambe levate mentre altri hanno cercato di farlo uscire dalla Casa del GF Vip. Questo è ciò che si è visto durante la sistemazione della spesa…

Ma abbiamo anche le altre immagini dove si vede Soleil Sorge, Giucas Casella e Clarissa Selassié in giardino e le loro reazioni alla scoperta del topo nella Casa del GF Vip….

I ragazzi urlano che c’è un topo in casa, ma la regia stacca ✈️ #GFvip pic.twitter.com/BCKFuwZLH6 — Giulia Martinico (@GiuliaMartinico) October 19, 2021

L’accaduto ha ovviamente creato dello scompiglio nella Casa del GF Vip con alcuni concorrenti davvero impauriti per la presenza del topo. Dopo un po’ d caos, fortunatamente l’allarme sembra essere rientrato e i vipponi hanno potuto proseguire serenamente le serata, anche se non sono mancate battute a riguardo, con Francesca Cipriani che si è divertita a scherzare di questo in stanza blu, facendo spaventare il povero Giucas Casella…

Il fatto ha non poco attirato l’attenzione dei telespettatori che su Twitter hanno commentato quanto successo con ironia. Altra cosa che ha suscitato clamore è il fatto che la regia durante e dopo il fatto abbia spesso censurato, cambiando inquadrature e spegnendo i microfoni dei vipponi.

Ma ora cambiamo argomento e concentriamoci su un altro fatto accaduto al GF Vip…