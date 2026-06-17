Due nomi, una garanzia: stiamo parlando di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Il primo ha fatto la storia della musica italiana, la seconda ha conquistato tutti dopo la vittoria nel 2009 ad “Amici” di Maria De Filippi. I due qualche giorni fa sono comparsi insieme in una foto senza però specificarne il motivo. Ora, invece, si è scoperto cosa bolle in pentola! Pronti a scoprirlo?

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso: la foto di Anna Dan infiamma il web

Un paio di giorni fa sui profili ufficiali di Instagram di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso è comparsa una foto, scattata dalla moglie del cantante bolognese, Anna Dan, che li ritrae insieme con aria complice. Nel post alcun riferimento sul motivo per cui i due artisti erano insieme, con i tanti fan che hanno cominciato a fare ipotesi e sì, anche a sognare. Del resto, l’eterno ragazzo di Monghidoro è amatissimo dal pubblico, così come anche la cantante salentina, che dopo il successo ad “Amici”, nell’ormai lontano 2009, ha raccolto un successo dietro l’altro e a oggi è uno dei punti fermi delle voci femminili della musica italiana. Ma quindi, come mai Gianni e Alessandra erano insieme? Cosa bolle in pentola?

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Gianni Morandi e Alessandra Amoroso: l’annuncio che nessuno si aspettava

Il mistero è stato risolto: il prossimo 19 giugno Gianni Morandi e Alessandra Amoroso pubblicheranno il loro nuovo singolo dal titolo “Hit Parade” che si appresta a essere il vero tormentone dell’estate 2026! Ad annunciarlo gli stessi protagonisti sui rispettivi profili social. Il brano è prodotto da Sixpm, marito di Rose Villain, e da Jovanotti. Quest’ultimo ha raccontato sui social che “Ad aprile Gianni ha chiamato da un camerino dicendo: ‘Lorenzo me la trovi una canzone per l’estate?’ e la mattina dopo ero in studio con Andy a Milano ed è uscita questa figata.” Un brano caratterizzato da un ritmo contagioso e che celebra il piacere di vivere al momento. Un brano da cantare tutti insieme in questa lunga estate!

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Gianni Morandi e Alessandra Amoroso: legati dal 2009

In attesa di ascoltare “Hit Parade” il nuovo brano in uscita il 19 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Epic Record / Sony Music Italy, facciamo un passo indietro. Non è infatti questa la prima collaborazione tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Dopo la vittoria nel 2009 ad “Amici“, Morandi ha voluto proprio la cantante salentina al suo fianco nel suo show “Grazie a tutti” su Rai 1. Nel 2024 i due artisti hanno collaborato nuovamente, sono stati i co-conduttori dell’evento di quattro puntate “La nostra storia” sempre su Rai 1.