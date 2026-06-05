Nel numero di Novella 2000 in edicola, il servizio con le considerazioni e le preoccupazioni di Sofia Pasotto e Alan Cappelli Goetz

Oggi, cinque giugno, è la Giornata mondiale dell’Ambiente, una data che simboleggia unità e solidarietà e spunti di riflessione sulle tematiche ecologiche. Ma c’è poco da stare sereni: siamo in ritardo con gli Accordi di Parigi 2030 e la riduzione delle emissioni di CO₂.

I timori di Antonio Guterres, Segretario delle Nazioni Unite

La preoccupazione di Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, è forte, anche di fronte alle pesanti esternazioni di Donald Trump sulle tematiche. Il tycoon ha banalizzato la questione ambientale – e gli obiettivi prefissati – definendola «la più grande frode mondiale di tutti i tempi».

Cosa rappresenta per Alan Cappelli Goetz e Sofia Pasotto la Giornata mondiale dell’Ambiente

«Non mi interessa che ci sia una Giornata mondiale dell’Ambiente, se poi nei restanti 364-365 giorni non si agisce per andare a tutelare questo pianeta e quest’ambiente. Quindi, io vivo quel giorno esattamente come tutti gli altri». È la visione congiunta due giovani attivisti, Sofia Pasotto e Alan Cappelli Goetz.

Cosa fare prima che sia troppo tardi? «Siamo sulla giusta rotta? “Sì”. Abbiamo rispettato gli accordi? “No”. C’è ancora molta strada da fare? “Sì”. Dove saremmo oggi se non ci fosse stato quell’accordo?», ci ha spiegato con cauto ottimismo Alan, UE Climate Pact Ambassador.

«La questione non è se raggiungeremo gli obiettivi, ma semplicemente quando. Stiamo perdendo tantissimo tempo, purtroppo, ma non possiamo perderci d’animo e dobbiamo continuare a fare pressione verso la politica», ci dice invece Sofia, attivista per l’ambiente.

Il servizio di Umberto Mortelliti con le interviste a Sofia Pasotto e Alan Cappelli Goetz sul numero di Novella 2000 in edicola. Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

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