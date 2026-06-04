Le voci che parlano della rottura di una coppia che si è formata nel programma Amici sono sempre più insistenti. Stiamo parlando di Giulia Paeselli e Marcello Sacchetta. La ballerina avrebbe già un nuovo amore.

Giulia Pauselli, nuovo fidanzato: chi è

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta non stanno più insieme. Dopo mesi di voci, sembra essere arrivata una piccola conferma dai segnali sui social network e dalle indiscrezioni di Gabriele Parpiglia. Secondo quanto riportato, la relazione tra i due sarebbe entrata in crisi già da diverso tempo, fino a giungere a una separazione ormai definitiva. Non si tratterebbe quindi di un semplice momento di difficoltà, ma di un allontanamento progressivo maturato nel corso dei mesi. A rafforzare questa ipotesi ci sarebbero anche alcuni segnali provenienti dai social network.

Uno degli elementi che ha attirato maggiormente l’attenzione degli utenti riguarda la gestione dei profili social. Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, infatti, non risulterebbero più seguirsi su Instagram. A queste indiscrezioni si aggiungono ulteriori voci secondo cui la ballerina avrebbe iniziato una nuova frequentazione con Osvaldo, deejay e produttore musicale attivo anche nel mondo dell’intrattenimento. Il nome dell’uomo è stato collegato alla Pauselli in seguito a diversi avvistamenti e a presunte collaborazioni professionali che avrebbero contribuito ad avvicinare i due. La ballerina ha condiviso uno scatto in cui è seduta nella platea del Teatro alla Scala di Milano e posa la testa sulla spalla di un uomo. Quell’uomo sarebbe proprio Osvaldo, secondo le indiscrezioni. Gabriele Parpigli li ha definiti molto innamorati e pronti a progettare un futuro insieme.

Giulia Pauselli ha un nuovo amore: le reazioni dei fan

Un altro elemento che alimenta il dibattito è il silenzio dei protagonisti. Né Giulia Pauselli né Marcello Sacchetta hanno infatti rilasciato dichiarazioni chiare sulla loro situazione sentimentale. In alcune occasioni pubbliche, il coreografo ha lasciato intendere che il periodo attuale sia delicato, evitando però di entrare nei dettagli e preferendo non alimentare ulteriori speculazioni. Secondo alcune indiscrezioni, le cause dell’eventuale separazione non sarebbero legate alla presenza di terze persone, ma piuttosto a un insieme di fattori personali, come incomprensioni accumulate nel tempo, cambiamenti di vita e una distanza emotiva cresciuta gradualmente.

Nel frattempo, i fan della coppia si dividono tra incredulità e nostalgia, ricordando il percorso condiviso dai due artisti sin dai tempi di “Amici”. Sui social, molti utenti commentano con affetto la loro storia, sperando ancora in una riconciliazione, mentre altri accettano l’idea di un nuovo capitolo nelle loro vite. Per ora, però, resta solo il silenzio dei diretti interessati e un susseguirsi di indiscrezioni che, tra conferme e smentite mancate, continuano ad alimentare l’attenzione del pubblico.