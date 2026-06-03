Il 25 maggio Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale dopo un malore. La showgirl argentina è stata poi dimessa e, lentamente, tutto sembrerebbe tornare alla normalità. Belen, infatti, ha anche ripreso a postare sui social, per la gioia dei suoi tanti fan, preoccupati per lei. Intanto è arrivato anche il gesto, per molti inatteso, da parte di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, il ritorno sui social dopo il ricovero

Troppo spesso ci si dimentica che dietro un personaggio famoso c’è pur sempre una persona, con le proprie paure e soprattutto con le proprie fragilità. Ciò che è accaduto a Belen può accadere a chiunque e per questo il rispetto viene prima di tutto. Fortunatamente la showgirl argentina sembra stare meglio e sembra che lentamente si stia riprendendo in mano la propria vita. Dopo il ricovero in ospedale del 25 maggio scorso e le successive dimissioni, nella serata del 29 maggio Belen è tornata a postare sui social, rassicurando così i suoi tanti fan. Una storia semplice, con lei sdraiata sul letto che fa l’occhiolino. Ieri, 2 giugno, è arrivata un’altra storia, questa volta con protagonista la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. La piccola è stata immortalata mentre fa merenda al bar con la mamma, in un momento quindi di normale quotidianità. Da tempo invece non si vedono più foto di Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino ma, come aveva spiegato lo stesso conduttore napoletano, era stato lo stesso Santiago a chiedere a mamma e papà di non apparire più sui social.

“Ci sta pensando Stefano De Martino”, cosa sta succedendo a casa Rodriguez?

I figli per Belen sono senza dubbio la “cura” migliore per ritrovare il sorriso e la quotidianità ma, secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa rosa, oltre a Santiago e Luna Marì, anche gli ex della showgirl le sarebbero molto vicini, in particolare Stefano De Martino. Fonti vicine alla famiglia sostengono infatti che il conduttore napoletano stia offrendo a Belen tutto il supporto possibile. Anche Antonino Spinalbese starebbe, sempre secondo le indiscrezioni, facendo la sua parte al fine di garantire la massima serenità a Luna Marì.

Belen Rodriguez: il ruolo della sua famiglia

Come abbiamo visto, secondo quanto trapelato, entrambi gli ex di Belen, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, le stanno dando grande supporto in questo momento così difficile. Oltre a loro i due figli, Santiago e Luna Marì, e tutta la famiglia della showgirl argentina, a partire dalla sorella Cecilia e dal fratello Jeremias, arrivando ai genitori, Gustavo e Veronica, entrambi in Argentina ma in costante contatto con la figlia.