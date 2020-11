3 Giulia Salemi entrerà nella casa del GF Vip e ritroverà Dayane Mello, con cui diede scandalo sul red carpet del Festival di Venezia

Il ritorno Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip darà vita ad una serie di reunion. La vulcanica influencer e showgirl, già concorrente della terza edizione del reality, tornerà in gioco stasera accanto a Stefano Bettarini (vippone del primo GF Vip). Il loro ingresso è stato posticipato di qualche giorno dopo che Selvaggia Roma, un’altra new entry della casa, è risultata positiva al covid.

All’interno del reality la Salemi ritroverà Tommaso Zorzi, un suo caro amico con cui ha avuto non poche frizioni in passato. In alcune stories di quest’ultimo recentemente riapparse sul web, Tommaso criticava Giulia per aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti dopo essere uscita dalla casa del GF Vip. Stasera avverrà perciò un incontro tra i due, che chiariranno da subito in che rapporti sono attualmente. Ma non è finita qui. La Salemi ritroverà un’altra sua ex conoscenza.

Stiamo parlando di Dayane Mello, la modella brasiliana che fa parte del reality sin dal primo giorno. In passato Dayane e Giulia Salemi sono state protagoniste di uno scandalo che ha fatto discutere per diverse settimane. Stiamo parlando dell’infuocato red carpet del Festival di Venezia 2016, in cui entrambe sfilarono con abiti dotati di spacchi inguinali e non indossando (secondo alcuni) l’intimo.

Un uscitela time al Red Carpet di Venezia 2016 : Giulia Salemi e Dayane Mello pic.twitter.com/2FdEqWQGeh — Maurizio Nidielli (@MauryNidielli) September 4, 2016

Inutile dire che questa sfilata in uno dei festival dedicati al mondo del cinema più famosi al mondo venne profondamente criticata e considerata fuori-luogo da moltissime persone. In attesa dell’ingresso di Giulia in casa, diamo un’occhiata alle prime anticipazioni sul nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

