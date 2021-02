2 Le parole di “papà Mario”

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, prima di essere eliminata, Giulia Salemi ha ricevuto un’ultima sorpresa all’interno della casa. L’influencer “persiana” ha avuto modo di rivedere per la seconda volta quest’anno suo padre Mario, che ha avuto anche un primo incontro ravvicinato con il “genero” Pierpaolo Pretelli. “Per me hai fatto un bellissimo percorso e lo stai facendo tutt’ora. Comunque vada stasera per me hai stravinto alla grande. Posso dirti solo cose belle”, sono state le parole di papà Mario.

Qualche battuta anche nei confronti di Pierpaolo, al quale ha ironicamente consigliato di mettere le sue mani a posto. Il signor Salemi ha poi chiesto ad Alfonso Signorini la possibilità di poter scambiare qualche parola anche con Tommaso Zorzi. Giulia si è immediatamente opposta al confronto tra i due e il conduttore stesso ha bloccato il tutto a causa del poco tempo a disposizione. Intanto la Salemi è stata eliminata con il 47% delle preferenze contro il 53% ottenuto da Stefania Orlando. Mario Salemi ha commentato il risultato su Instagram con un commento a dir poco sibillino.

“Dopo tutto quello che…non voglio commentare – ha scritto il papà di Giulia Salemi nelle sue storie – ora portiamo Pier alla vittoria“. Cosa preferisce “non commentare” il signor Mario? Il televoto che ha coinvolto Giulia e Stefania ha avuto nel corso della settimana una brusca interruzione. Come spiegato da Signorini in puntata, a causa dell’enorme mole di voti arrivati il sistema è andato in crash e ci sono volute diverse ore prima di ripristinarlo. Lo staff della Salemi aveva chiesto pubblicamente di invalidare lo stesso.

Cosa avrebbe voluto dire il signor Salemi a Tommaso? Con molta probabilità non avremo mai risposta a questo quesito. Manca ormai poco più di una settimana alla finale e siamo sicuri che, una volta terminato il reality, Giulia e Zorzi avranno modo di chiarirsi una volta per tutte.

