Giulia Stabile non sarà presente nella nuova edizione di Tu si que vales. Cosa è successo e chi la sostituirà.

Grandi rivoluzioni a Tu sì que vales. Giulia Stabile verrà sostituita da un’altra donna molto conosciuta nel panorama televisivo.

Giulia Stabile fuori da Tu sì que vales: chi la sostituirà?

Importante novità in arrivo per Tú sì que vales. Il talent show di Canale 5 tornerà in onda a settembre nel tradizionale appuntamento del sabato sera, ma con un cambio significativo alla conduzione. Secondo le indiscrezioni, sarà Elisabetta Canalis a sostituire Giulia Stabile, volto del programma nelle ultime stagioni. Una scelta che rappresenta una delle principali novità della prossima edizione e che punta a dare nuova energia a uno dei format più seguiti della televisione italiana.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Giulia Stabile non prenderà parte alla nuova edizione perché impegnata in importanti progetti professionali all’estero. La ballerina, infatti, sarebbe coinvolta nel tour mondiale della cantante Rosalía, un impegno che renderebbe incompatibile la sua presenza nello show di Maria De Filippi. Per questo motivo la produzione avrebbe deciso di affidare il ruolo a Elisabetta Canalis, che sarà affiancata dai confermati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Per il resto, il cast resterà invariato rispetto alla scorsa stagione. In giuria torneranno Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, mentre il ruolo di giudice popolare sarà ancora affidato a Sabrina Ferilli.

Elisabetta Canalis torna in tv: sarà presente anche Belen Rodriguez

Per Elisabetta Canalis si tratta di un ritorno importante nel panorama televisivo italiano. Negli ultimi anni la showgirl ha vissuto principalmente negli Stati Uniti, limitando le apparizioni sul piccolo schermo nel nostro Paese. L’ultima esperienza televisiva di rilievo risale al 2024, quando partecipò come co-conduttrice a una puntata del GialappaShow accanto a Mago Forest. La scelta di Canalis sembra inserirsi nella strategia di rinnovare il programma senza alterarne l’identità, puntando su un volto molto conosciuto e apprezzato dal pubblico.

L’arrivo di Elisabetta Canalis sembra inoltre smentire le recenti indiscrezioni che parlavano di un possibile ritorno di Belén Rodriguez alla guida di Tú sì que vales. La showgirl argentina aveva condotto il programma per diverse stagioni prima di essere sostituita proprio da Giulia Stabile nel 2021. Nelle ultime settimane il suo nome era tornato a circolare dopo le voci relative alla mancata conduzione de L’Isola dei Famosi. La stessa Belén ha recentemente spiegato di aver rinunciato a quell’impegno perché non disposta a restare lontana dai figli per un periodo così lungo. Nonostante l’approdo di Elisabetta Canalis a Tú sì che vales, però, il capitolo di Belen potrebbe non essere ancora definitivamente chiuso. Maria De Filippi potrebbe volerla in trasmissione durante le gare di karaoke.