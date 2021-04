1 I fan a sostegno di Giulia Stabile

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 aprile, è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 20 che andrà in onda in prima serata sabato 24 aprile. Alla conclusione della registrazione sono quindi uscite le anticipazioni e da esse sono scaturite forti polemiche. Ma questa volta il motivo non è legato all’allievo eliminato, bensì a ciò che è accaduto a Giulia Stabile. Non continuate a leggere se non volete rovinarvi la sorpresa della puntata.

Nella sesta puntata di Amici 20 è stata sorteggiata la squadra formata da Arisa e Lorella Cuccarini che ha sfidato quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Questi ultimi hanno vinto e hanno deciso di sfidare il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La prima sfida è stata tra Serena e Aka7even (il cantante ha vinto). Poi hanno schierato Sangiovanni contro Samuele (ha vinto il cantante). Per la terza prova Rudy ha scelto di far sfidare Deddy contro Aka7even, di nuovo (ha vinto Deddy). Quindi Giulia Stabile non ha avuto la possibilità di ballare nella manche (a parte il passo a due con Samuele). Ma si è esibita solo nel ballottaggio vista la perdita della sua squadra. E in questo caso i giudici l’hanno salvata per prima. Per la terza manche Zerbi-Celentano hanno di nuovo sfidato le Arisa-Cuccarini, quindi la ballerina della Peparini è rimasta di nuovo in panchina.

Dopo queste anticipazioni, sui social i fan della ballerina si sono molto arrabbiati e hanno lanciato su Twitter l’hashtag #datecigiuliastabile (finto anche in tendenza). La richiesta è quella di far ballare Giulia, messa spesso in disparte poiché è un avversario temuto. Per il momento non ha mai perso una sfida. E nella quinta puntata ha persino vinto contro il fidanzato Sangiovanni, tra i favoriti per la vittoria del talent e tra i preferiti dai giudici. Ciò ha fatto forse capire a Rudy Zerbi che, se avesse sfidato Giulia nella terza prova, avrebbe quasi sicuramente perso?

Ai fan comunque questo non interessa, poiché arrivati alla sesta puntata e con 9 allievi rimasti in gara dovrebbe esserci più possibilità per tutti di esibirsi. E lamentano il fatto che si dovrebbe dare più spazio al talento invece che alle strategie e ai momenti trash. Infatti c’è anche chi chiede che forse sia giunto il momento di sciogliere le squadre e mettere i ragazzi l’uno contro l’altro così che ognuno possa dimostrare il proprio talento.

Ma vediamo meglio le motivazioni dei fan di Giulia…