Per anni Giuseppe Cruciani ha evitato accuratamente di parlare di Selvaggia Lucarelli. Nonostante il nome della giornalista comparisse spesso nelle notizie di attualità o nei temi affrontati durante La Zanzara, il conduttore aveva scelto di non commentare mai pubblicamente la loro passata relazione. Una linea mantenuta per oltre un decennio e che, negli ultimi giorni, è tornata d’attualità dopo una nuova intervista. A riaccendere l’attenzione è stato Biagio D’Anelli, che sul settimanale Chi ha chiesto a Cruciani se fossero fondate le indiscrezioni che lo volevano tra i possibili protagonisti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La risposta del giornalista è stata netta: al momento non ci sarebbe stata alcuna proposta concreta e, anche qualora fosse arrivata, avrebbe comunque preferito restare concentrato sul suo lavoro in radio.

Giuseppe Cruciani: la risposta su Selvaggia Lucarelli e il possibile incontro in tv

Nel corso dell’intervista a Giuseppe Cruciani è inevitabilmente arrivata anche una domanda su Selvaggia Lucarelli, indicata da alcuni rumor come possibile presenza nel programma. Cruciani ha chiarito che la sua eventuale partecipazione non sarebbe mai dipesa dalla presenza o meno della sua ex compagna. “Per quanto riguarda Selvaggia Lucarelli, non mi cambia assolutamente nulla. Se c’è bene, se non c’è fa lo stesso. Io scelgo sempre in base a ciò che ritengo giusto fare per me“, ha dichiarato.

Parole che segnano una piccola eccezione rispetto alla posizione mantenuta negli anni. Già nel 2015, infatti, intervistato da Libero, il conduttore aveva spiegato di essersi imposto una regola ben precisa: non parlare mai pubblicamente della relazione con la Lucarelli. Una promessa ribadita anche nel 2025 durante un’intervista al Corriere della Sera, quando aveva dichiarato di non voler affrontare l’argomento né raccontare i motivi della rottura.

La relazione finita nel 2012 e il possibile intreccio con Ballando con le Stelle

A raccontare come si concluse quella storia è stata invece Selvaggia Lucarelli. In uno dei suoi articoli, la giornalista ha spiegato che la relazione con Cruciani risale al 2012 e sarebbe terminata dopo aver scoperto alcuni messaggi privati che il compagno dell’epoca si scambiava con altre donne. Secondo il racconto della stessa Lucarelli, tutto sarebbe nato quasi per caso. Cruciani aveva effettuato l’accesso al proprio account Twitter utilizzando il cellulare di lei e, dopo il logout, le notifiche dei messaggi privati continuarono ad arrivare sul suo telefono. Da lì la scoperta delle conversazioni e la decisione di interrompere il rapporto senza particolari scenate.

Negli ultimi mesi i loro nomi sono tornati a incrociarsi anche per un’altra indiscrezione televisiva. Tra i possibili sostituti di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle è infatti circolato anche quello di Giuseppe Cruciani. Al momento non esistono conferme ufficiali, anche se Milly Carlucci ha ammesso che negli anni ci sono stati contatti con il giornalista. Per ora si tratta soltanto di ipotesi, ma il fatto che Cruciani abbia accettato di rispondere, seppur brevemente, a una domanda sulla sua ex rappresenta una novità rispetto al silenzio che aveva sempre scelto di mantenere in passato.