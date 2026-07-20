È scoppiato un nuovo botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Melissa Satta. La giornalista ha tirato fuori i messaggi della Satta per sbugiardarla pubblicamente.

Lo scontro tra Melissa Satta e Selvaggia Lucarelli

Al centro della polemica ci sono le dichiarazioni di Melissa Satta sul caso del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori dopo l’assalto al suo negozio. Un’opinione che ha acceso il dibattito sui social e che ha finito per coinvolgere anche la giornalista, dando vita a uno scambio di frecciate culminato con la pubblicazione di una chat privata. La vicenda è iniziata quando Melissa Satta ha condiviso sui propri canali un messaggio in cui invitava a mettersi nei panni del gioielliere, sottolineando la difficoltà di giudicare una situazione vissuta sotto una forte pressione emotiva. “Fatevi una bella domanda: ma se fosse successo a voi?“, aveva scritto la showgirl, esprimendo la propria solidarietà nei confronti di Roggero.

Il commento non è passato inosservato a Selvaggia Lucarelli, che ha ironizzato sulla presa di posizione della conduttrice con una battuta pubblicata sui social: “A breve un programma su Rai 1 in coppia con Brumotti“. Un’affermazione che ha rapidamente alimentato il confronto tra le due.

“Sbugiardata dalle chat”, scontro tra Melissa Satta e Selvaggia Lucarelli

La polemica si è intensificata dopo un’intervista rilasciata da Melissa Satta al Corriere della Sera. Alla domanda su cosa pensasse delle critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli, la showgirl ha minimizzato la questione. “Non la seguo. Sono vent’anni che faccio programmi. Non mi occupo di politica e non ho bisogno di popolarità. Sono seguita da cinque milioni di persone“, ha dichiarato. Parole che hanno provocato la pronta reazione della giornalista, impegnata nelle Filippine per le registrazioni della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Lucarelli ha prima ironizzato sull’importanza attribuita al numero di follower, scrivendo che i “cinque milioni di follower” non rappresentano necessariamente un valore.

Poco dopo, però, ha deciso di fare un passo ulteriore pubblicando lo screenshot di un messaggio privato ricevuto da Melissa Satta. Nella chat condivisa dalla giornalista, la showgirl scrive: “Ho espresso solo un giudizio da libera cittadina. Invece vedo che a te piace molto spaziare… Fai un po’ di tutto! Brava“. Lucarelli ha accompagnato l’immagine con un commento sarcastico, sottolineando una presunta contraddizione nelle dichiarazioni della Satta: “Non mi segue, però ha letto la mia storia e ieri mi ha anche scritto in modalità passivo-aggressiva“. La pubblicazione della conversazione privata ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dividendo gli utenti tra chi ha difeso il diritto della giornalista di replicare pubblicamente e chi, invece, ha criticato la scelta di diffondere uno scambio privato. Per il momento Melissa Satta non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo la pubblicazione della chat. Resta quindi aperto uno scontro che, nato da una diversa lettura del caso Roggero, si è rapidamente trasformato nell’ennesima polemica social destinata a far discutere il pubblico.