Ogni anno, insieme alle storie d’amore e ai colpi di scena, tornano anche le curiosità sui compensi dei protagonisti di Temptation Island. Da tempo sul web circolano cifre molto diverse tra loro, con indiscrezioni che parlano di cachet elevati per coppie, tentatori e tentatrici. A fare chiarezza è stata però Valentina Riccio, protagonista dell’edizione 2025 insieme all’ex fidanzato Antonio Panico, che sui social ha deciso di smentire diversi rumor. L’ex concorrente ha spiegato che esistono modalità di pagamento differenti a seconda del ruolo ricoperto all’interno del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici, infatti, non percepiscono lo stesso compenso e vengono retribuiti con criteri completamente diversi.

Quanto guadagnano le coppie di Temptation Island

Rispondendo alle domande dei follower, Valentina Riccio ha innanzitutto precisato che le cifre circolate negli ultimi anni sarebbero molto lontane dalla realtà. “Mille euro a puntata? Magari“, ha commentato con ironia, smentendo anche l’ipotesi secondo cui ogni coppia riceverebbe circa 5.000 euro per l’intera esperienza. Pur senza poter rivelare l’importo esatto, l’ex concorrente ha spiegato che il compenso percepito sarebbe inferiore a quello di un normale stipendio mensile.

Secondo quanto riportato in passato anche da Dagospia, i cachet delle coppie si collocherebbero orientativamente tra i 1.800 e i 2.600 euro complessivi, anche se non esistono conferme ufficiali da parte della produzione. Valentina ha inoltre ricordato che tutti i compensi vengono regolarmente tassati e che molte delle cifre diffuse online sarebbero semplicemente frutto di supposizioni prive di fondamento.

I compensi di tentatori e tentatrici

Diversa è invece la situazione per tentatori e tentatrici. Come spiegato da Valentina Riccio, questi partecipanti non ricevono un compenso fisso, ma vengono pagati in base ai giorni effettivamente trascorsi nel villaggio. A confermarlo era stata già alcuni anni fa l’ex tentatrice Ilaria Gallozzi, che aveva raccontato come il compenso giornaliero si aggirasse tra i 150 e i 200 euro. Nel reality, infatti, tentatori e tentatrici possono essere eliminati progressivamente dai fidanzati e dalle fidanzate durante il percorso. Chi resta fino alla conclusione delle tre settimane previste dal programma può quindi accumulare una cifra decisamente più alta.

Facendo un semplice calcolo, un tentatore presente per tutti i 21 giorni potrebbe arrivare a guadagnare tra i 3.150 e i 4.200 euro, a seconda della retribuzione giornaliera riconosciuta. Si tratta comunque di importi mai confermati ufficialmente dalla produzione, ma che coincidono con le indiscrezioni pubblicate negli anni da diversi portali di spettacolo. Al di là delle cifre, Temptation Island continua a rappresentare soprattutto un’importante vetrina televisiva: molti ex protagonisti, infatti, dopo il reality hanno costruito una carriera da influencer o volto televisivo, trasformando l’esperienza nel programma in un’opportunità professionale ben più redditizia del cachet iniziale.