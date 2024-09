Tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello nel 2024 c’è anche Tommaso Franchi! Andiamo a conoscerlo meglio e scopriamo chi è attraverso tutte le news quali età e Instagram.

Chi è Tommaso Franchi

Tommaso Franchi età, altezza e biografia

Soffermiamoci inizialmente sulla biografia di Tommaso Franchi. Chi è e quanti anni ha? Dov’è nato? Al momento sappiamo che Tommaso è nato e vive a Siena il 24 luglio del 2000 e la sua età oggi è di 24 anni. È del segno zodiacale del Leone.

Non conosciamo quale sia la sua professione così come l’altezza o il peso del ragazzo, ma abbiamo notato grazie ad alcune foto sui social, che ha tanti tatuaggi.

Vita privata

Capitolo vita privata! Il giovane Tommaso Franchi del Grande Fratello è fidanzato? Non sappiamo se attualmente ha una fidanzata o è single, anche se sbirciando sul suo account Facebook è registrato come “Fidanzato ufficialmente”. Magari preferisce tenere per sé la sua relazione o magari non è stato aggiornato il profilo.

A proposito della vita privata di Tommaso Franchi sappiamo ancora, grazie a Radio Siena TV, che è contradaiolo della Tartuca.

Tommaso peraltro è figlio di un noto imprenditore di abbigliamento e pelletteria di e nipote dell’attuale capitano della contrada di Castelvecchio.

Dove seguire Tommaso Franchi: Instagram e social

Siete così curiosi di scoprire qualcosa di più di Tommaso Franchi? Bene, siete nel posto giusto allora! Questo perché abbiamo trovato il profilo Instagram del gieffino (basta digitare nella barra di ricerca @tommaso__franchi). Ma è presente anche su Facebook.

Su Instagram, al momento, sono pochi i post presenti, forse non è molto social, ma in ogni caso ci sono alcune foto in cui mette in mostra il suo bel fisico ricco di tatuaggi e ben definito.

Tommaso Franchi al Grande Fratello

Dei concorrenti NIP di questa edizione del Grande Fratello pare esserci anche Tommaso Franchi. Questo almeno stando quanto gentilmente riferito da Davide Maggio sul suo sito ufficiale.

Chi conduce il Grande Fratello e chi sono gli opinionisti? Alfonso Signorini è nuovamente al timone del reality show. Scelte come opinioniste l’attrice, regista ed ex gieffina Beatrice Luzzi e la giornalista Cesara Buonamici. Presente nel ruolo di inviata social (e non solo) Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello

Al Grande Fratello chi sono i concorrenti che parteciperanno durante questa nuova edizione del 2024?

Partiamo subito con l’elenco degli uomini, ecco chi troviamo: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Lino Giuliano, Luca Calvani e Tommaso Franchi.

Tra le donne di questa edizione del Grande Fratello, invece, citiamo: Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

Tra loro ci sarà un unico vincitore! Non mancheranno però eliminazioni e nuovi ingressi, dunque non ci resta che attendere per sapere cosa succederà. Chi avrà la meglio?

Il percorso di Tommaso Franchi al GF

Il 16 settembre è la data d’inizio del Grande Fratello. Da quel momento in poi scopriremo il percorso di Tommaso Franchi nella Casa più spiata d’Italia! Vi aggiorneremo pian piano con il passare delle settimane.

1° settimana: Tommaso fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

(IN AGGIORNAMENTO)